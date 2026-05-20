В Сочи к летнему сезону запустят дополнительные поезда

РЖД расширяют расписание пригородных поездов «Ласточка» и составов дальнего следования в направлении Сочи на летний период. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

К сезону ввели 15 дополнительных пар электропоездов. После этого общее число составов выросло с 39 до 54. Больше всего добавили на участке центр Сочи – Сириус: там появилось еще 13 пар. Средний интервал движения сократился до 26 минут, а минимальный теперь составляет 6.

На направлении Сириус – Роза Хутор запустили еще две пары поездов. Минимальное время ожидания на этом маршруте снизилось до 24 минут.

В администрации уточнили, что при росте пассажиропотока составы смогут увеличивать с 5 до 10 вагонов. Это должно помочь распределить нагрузку в дни, когда на курорт приезжает больше туристов.

Кроме того, летом в сторону Сочи направят 42 поезда дальнего следования. Железнодорожные маршруты свяжут курорт с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Калининградом, Уфой, Пермью, Красноярском, Челябинском, Волгоградом, Краснодаром, Анапой, Гагрой, Сухумом, Минском, Симферополем и другими городами.

Официальное открытие летнего сезона в Сочи запланировано на 30 мая.