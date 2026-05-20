В Янтарном крае создадут новый водный туристический маршрут

Музей Мирового океана и фонд Морское наследие Отечества продолжают работу по развитию туристического потенциала Янтарного края. Новый проект «Р39: по рекам и заливам Калининградской области» получил третий грант Русского географического общества.

Проект станет продолжением инициатив по изучению и популяризации водных маршрутов региона. Ранее команда создала первый в России подводный парк на озере Синявинском, а также провела исследование акватории Куршского залива.

Автором идеи нового маршрута выступила президент Музея Мирового океана и председатель регионального отделения РГО Светлана Сивкова. Маршрут соединит водные пути от Калининградского до Куршского залива и будет сочетать туристическую, образовательную и экологическую составляющие.

Перед разработкой трассы специалисты научных институтов проведут исследования береговых экосистем. Это позволит сохранить места обитания редких птиц и уникальные природные территории. Яхтсмены, в свою очередь, помогут определить безопасные стоянки и особенности навигации.

По итогам проекта создадут карту-лоцию для путешественников и подготовят открытые материалы о природном и культурном наследии региона. Также запланирован информационный тур для журналистов, блогеров и фотографов, которые первыми протестируют маршрут и подготовят визуальный контент.

Все результаты исследований и рекомендации по развитию инфраструктуры передадут региональным властям. Реализация проекта пройдет с июня по ноябрь 2026 года.

