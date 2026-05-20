В Дагестане растет число классифицированных гостиниц

Количество гостиниц и гостевых домов, прошедших обязательную классификацию в Дагестане, с начала 2026 года выросло почти на 23%. Сейчас в Едином федеральном реестре числятся 403 объекта, рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

Среди зарегистрированных площадок находятся не только гостиницы, но и 57 гостевых домов. Владельцы таких объектов прошли процедуру самооценки и оформили необходимые документы для включения в систему учета.

Для сравнения, в конце прошлого года в базе находились 328 средств размещения. Таким образом, за несколько месяцев число официально работающих площадок для туристов заметно увеличилось.

Министр пояснил, что внесение в федеральный перечень подтверждает соответствие установленным требованиям. Речь идет о проверке уровня сервиса, безопасности и соблюдении правил работы с туристами.

Мерданов также напомнил, что деятельность без прохождения классификации теперь считается нарушением законодательства. По действующим правилам гостиницы, базы отдыха и другие подобные площадки обязаны состоять в Едином реестре. Для путешественников наличие объекта в базе служит дополнительной гарантией того, что средство размещения работает легально и прошло необходимую проверку.