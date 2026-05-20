Билеты на южные поезда стало сложнее купить

Туристы, отправляющиеся этим летом на Черное море поездом, все чаще сталкиваются с проблемами при покупке билетов. Чтобы попасть в нужный состав и выбрать подходящие места, приходится тратить немало нервов, времени и даже заводить будильники: промедление в день открытия продаж может стоить комфортной поездки.

Особенно тяжело сейчас тем, кто планирует поездки на вторую половину августа. Продажи только открываются, а спрос уже близок к пиковому.

Покупка по будильнику: главное – не проспать

Тем, кто хочет гарантированно взять хорошие места, приходится планировать поездку заранее и покупать билеты ровно в день открытия продаж – за 90 суток до отправления. Причем действовать нужно буквально с первых минут после 08:00 по московскому времени.

«Времени на раздумья нет. Быстро выбираем и оплачиваем – через несколько минут этих мест уже не будет», – пишут туристы в соцсетях.

Журналист TourDom.ru проследил за ситуацией в день открытия продаж на 17 августа. Уже спустя два часа после старта в наиболее востребованных поездах оставалось немного вариантов.

Приоритет у пассажиров очевиден: в первую очередь раскупают самые быстрые поезда. Следом – фирменные и круглогодичные составы, где выше шанс попасть в современные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и иногда даже душем. Для длительной летней поездки это критически важно. Сезонные составы, которые комплектуются по остаточному принципу, обычно остаются «на крайний случай».

К 10 утра на направлении Москва – Адлер меньше всего мест оставалось в фирменном двухэтажном поезде №104, который идет до Черного моря около суток: свободными были 103 места в купе и 10 в СВ. На первый взгляд цифра кажется большой, но на практике речь идет в основном о разрозненных верхних полках в разных вагонах.

В более медленных поездах, которые идут около полутора суток, еще можно найти 150–250 мест в плацкарте. Однако взять несколько мест рядом даже там становится непросто. Чаще всего свободными остаются боковые полки и места возле туалетов.

В течение дня ситуация меняется незначительно – основной поток покупателей приходит именно утром.

В Анапу – проще, чем в Адлер

На направлении Москва – Анапа ситуация пока менее напряженная. Основной спрос приходится на поезд №012, который довозит пассажиров до курорта примерно за 21 час. Уже вскоре после открытия продаж в нем оставалось около 50 свободных мест.

Зато в более медленном поезде №156, который идет лишь на 11 часов дольше, некупленных полок значительно больше – свыше 500 в купе. Еще в нескольких составах доступны сотни билетов в плацкарте.

Если не успел – еще не все потеряно

Интересная ситуация наблюдается с билетами в Крым. Сразу после открытия продаж конкуренция здесь крайне высокая. Так, через два часа на направлении Москва – Симферополь в шести составах оставалось всего около 220 мест. Однако позже число доступных билетов неожиданно выросло почти вдвое – к 15:00 до 500.

Это стандартная ситуация: часть мест временно уходит из системы бронирования, но затем возвращается обратно, если покупатель не завершил оформление. Кроме того, некоторые туристы заранее выкупают лишние варианты, а затем сдают ненужные.

«Если вы не успели, можно встать в лист ожидания или мониторить систему в течение дня – возвраты появляются постоянно», – объясняют в «Гранд Сервис Экспресс».

Опытные путешественники советуют не затягивать и с этим: чем раньше оформить ожидание, тем выше шанс получить подходящие места первыми.

Обратные билеты – самая большая проблема

Наиболее напряженная ситуация ожидается в ближайшие дни, когда откроются продажи на последние даты августа. «Сейчас начинается самый пик продаж. С каждым днем будет все сложнее», – говорят туристы, которые регулярно ездят на юг поездом.

Обратные билеты раскупаются заметно быстрее, чем билеты «туда». Причина проста: жилье уже забронировано, отпуск распланирован, а даты возвращения изменить намного труднее. Да и едет на юг во второй половине августа одно количество туристов, а возвращается совершенно другое. Тысячи туристов приезжают на море в разные даты и на разный срок – кто-то на неделю, кто-то на месяц, – но уехать стараются примерно одновременно.

Например, на 17 августа из Москвы в Адлер система показывала около 2,8 тыс. свободных мест, а вот в обратном направлении – чуть больше тысячи.

Дополнительную нагрузку создают и детские лагеря на Черном море. В дни организованных заездов и выездов часть мест заранее резервируется для организованных групп, что особенно заметно по системе бронирования. Первая волна таких перевозок ожидается уже 29–31 мая и 1 июня, затем последуют еще несколько.

Шансов не уехать – пока нет

Несмотря на ажиотаж, говорить о полном отсутствии билетов пока рано. Да, купить хорошие места сложно. Однако полностью «закрытых» дат на южных направлениях из Москвы мы пока не нашли.

Другое дело, что многим пассажирам приходится соглашаться на компромиссы: верхние полки, боковые места или поездку в разных вагонах.