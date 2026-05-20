Где отдохнуть этим летом и как поймать скидки?

Где можно полноценно отдохнуть с семьей, если не в Сочи, Анапе или Геленджике? Только ли пенсионеры едут в санатории? Как поймать скидки на туры и отели? На эти и другие вопросы корреспонденту "РГ" - Неделя ответил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Почему на майские праздники спрос на Анапу какой-то небывалый. В чем причина? Вроде бы море еще холодное, да и дорога неблизкая...

Сергей Ромашкин: Взрывной рост интереса к курорту объясняется ожиданиями открытия пляжей Анапы, эффектом "низкой базы" 2025 года и ценой. Сейчас это действительно самый дешевый курорт на Черном море. Анапа на 15-20% дешевле конкурентов - Геленджика и Сочи. Но это, замечу, "антикризисные" цены, потому что массового открытия пляжей пока не произошло. На майские праздники Анапу заполнили в основном туристы из соседних регионов. По нашим оценкам, 80% приехавших - это жители Кубани и соседних регионов: Ростовская область, Ставропольский край, которым достаточно трех-четырех часов, чтобы добраться до курорта на машине. Море им пока не нужно, а цены и качество отелей привлекательны. За последние годы на курорте построены шесть-семь очень хороших отелей 4-5 звезд с бассейнами, работающими по системе "все включено". Поэтому для них это был неплохой вариант, чтобы провести там праздничные дни. Средний чек на размещение в Анапе - около 4300 рублей в сутки на человека, в Крыму - 5300 рублей, а в Сочи около 5600 рублей. По нашим оценкам, рост бронирований отелей в Анапе на этот летний сезон уже вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Но как я говорил, эта динамика связана с эффектом ожидания. Власти обещают, что с 1 июня будут открыты все пляжи, и туристы тоже ориентируются на эту дату. Поэтому продажи на летние месяцы идут очень неплохо.

Но вряд ли Анапе удастся достичь показателей 2024 года, когда курорт принял 4,5 миллиона туристов. Для сравнения, в прошлом году здесь отдохнуло только около 2,2 миллиона человек. В этом году мы ожидаем, что на анапские пляжи приедет 3,2-3,5 миллиона россиян. Если пляжи не откроются, будет чуть меньше туристов.

Анапа по праву себя считает не хуже конкурентов. И я согласен с этим. Чем она хуже Геленджика или Крыма? Да, ей не повезло. Но если пляжи будут открыты, то Анапа быстро восстановит свои позиции. Поэтому те туристы, которые сейчас бронируют там отели, неплохо сэкономят. Потому что, скорее всего, цена все-таки вырастет к началу летнего сезона.

Помимо таких раскрученных городов-курортов, как Сочи, Анапа, Геленждик и других, где еще порекомендуете полноценно отдохнуть с семьей?

Сергей Ромашкин: В прошлом году очень хорошую динамику по турпотоку показал пляжный Дагестан. В этом году из-за известных событий он бронируется хуже, чем в 2025 году, в республике идет ликвидация последствий стихийного бедствия, ждем восстановления турпотока несколько позже.

Конечно, нельзя не упомянуть Крым, который прибавляет 10-12% в этом году и может выйти на близкие к рекордным показателям турпотока - 7,5-7,7 млн человек за год.

Можно выбрать песчаные пляжи Азовского моря и поехать в Ейск. Но в этом курортном городе крайне ограничена номерная емкость, поэтому там за лето может отдохнуть максимум 250-300 тысяч туристов. Если ехать без детей и не пугает более холодное море, то можно неплохо провести время в Калининградской области. Если вы в Сибири или на Дальнем Востоке, то лучший вариант - это Японское море. Правда, в Приморье короткий сезон. Лучшее время для пляжного отдыха - июль-август-сентябрь.

Пляжный отдых - не обязательно отдых на море. У нас множество озер, рек, где туристы отдыхают и купаются летом, зачастую такая поездка гораздо дешевле и не связана с длинным переездом.

Говорят, сейчас популярным у молодежи становится санаторно-курортный отдых. Так ли это?

Сергей Ромашкин: Если говорить о среднем возрасте отдыхающих, которые выбирают оздоровительный вид отдыха, то он не изменился - это 50+. По-прежнему на таких курортах много возрастных туристов. Небольшой рост в сегменте 30+ мы видим, но он связан не с классическими санаторными программами, а с более короткими - детокс, релакс, оздоровление. Но доля таких туристов составляет не больше 10-15 процентов.

А вот спрос на санаторно-курортный отдых у людей предпенсионного и пенсионного возраста достаточно высок. Я связываю это с тем, что люди этого поколения привыкли к высокому качеству жизни, не хотят терять свое здоровье.

Изменилось ли отношения на курортах к людям с ограниченными возможностями? Развивается инклюзивный вид отдыха?

Сергей Ромашкин: Сейчас очень многое делается для того, чтобы любой как санаторий, так и отель могли принять такую категорию туристов. Ситуация в регионах по степени доступности очень различается. В целом, вероятно, только 50-60% мест размещения в нашей стране уже имеют необходимую для этого инфраструктуру, начиная от пандуса до лифта, куда можно заехать на коляске. Конечно, все новые здравницы закладывают эти элементы еще на стадии проектирования. Сложнее вписать требования по инклюзии в здания старой постройки, узкие лифты, коридоры.

Людям с ограниченными возможностями здоровья стоит обратить внимание на курорты в Кавминводах, где множество санаториев готовы принимать таких туристов. Ну и, конечно, в Крыму, в городе Саки, сразу бросается в глаза большое количество людей в инвалидных колясках. Здесь не только развита безбарьерная среда, но даже пляжи инклюзивные. Спуски к морю оборудованы для проезда на колясках. Часто можно увидеть волонтеров, которые аккуратно снимут с коляски, если нужно - внесут в воду и вынесут обратно на берег. Туристы с ограниченными возможностями здесь будут чувствовать себя комфортно, этот курорт давно специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

В целом процесс идет, но не быстро. Уйдет наверное пять-семь лет, пока отечественный санаторно-курортный комплекс окажется полностью доступен для инклюзивных пациентов.

Ключевой вопрос

Как поймать скидки на отели и туры?

Сергей Ромашкин: Времена "горящих туров" уже прошли. К радости для продавцов, конечно, а не для покупателей. Если вы поставили себе цель купить дешевый тур или забронировать отель, то рекомендую выбрать два-три варианта, куда бы вы хотели поехать, подписаться на рассылку от этих объектов (санаториев, отелей или туроператоров). И периодически мониторить цены. Бывает, что в какие-то даты плохо заполняются номера и отель может снизить цены. Или случаются распродажи в "черные пятницы".

Конечно, самый очевидный вариант, как купить дешевле - бронировать тур или отель на летний отдых заблаговременно. Например, многие туроператоры с декабря по февраль дают неплохие скидки, а с марта скидок, как правило, уже нет.