S7 вернула прямые рейсы из Иркутска на Камчатку

S7 Airlines возобновила прямые перелеты между Иркутском и Петропавловском-Камчатским после зимнего перерыва. Рейсы уже появились в расписании авиакомпании.

Сейчас полеты выполняют по средам. С 7 июня перевозчик добавит второй еженедельный вылет по воскресеньям, а с 26 июня маршрут станет доступен уже три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

На линии используют Boeing 737-800. Перелет из Иркутска на Камчатку занимает около 4 часов 50 минут, обратно чуть больше пяти часов.

Летом спрос на рейсы в Петропавловск-Камчатский традиционно растет. Туристы едут на Камчатку ради вулканов, морских экскурсий, термальных источников и треккинговых маршрутов. Прямые перелеты из Иркутска позволяют добраться до региона без пересадок в Москве или Владивостоке.