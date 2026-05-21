Большинство россиян решили путешествовать по стране в июньские праздники

В праздничные выходные в честь Дня России (12-14 июня) подавляющее большинство россиян выбирают путешествия по стране: на внутренние направления приходится 85% всех бронирований. Среди самых востребованных направлений на июньские выходные - Санкт‑Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома, пишет RT.

© Российская Газета

Заметный рост спроса на ряд популярных маршрутов по сравнению с прошлогодними показателями был замечен в нескольких городах страны. Так, число бронирований в Костроме выросло на 48%, в Нижнем Новгороде - на 43%, в Геленджике - на 41%, во Владивостоке - на 31%, в Ярославле - на 22%, в Петрозаводске - на 16%. При этом Москва продемонстрировала увеличение на 8%, а Санкт‑Петербург - на 7%, следует из исследования компании "Островок", на которое ссылается издание.

Отдельно специалисты проанализировали предпочтения столичных туристов. Москвичи чаще всего выбирают для поездок в эти даты Санкт‑Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань и Калининград.

Также была подсчитана средняя стоимость забронированной ночи по России в указанный период - она составила 6,7 тыс. рублей. При этом удалось выделить пятерку направлений с наиболее доступными ценами: дешевле всего обойдется отдых в Краснодаре (4,3 тысячи рублей за ночь), за ним следуют Волгоград (4,6 тысячи рублей), Смоленск (4,8 тысячи рублей), Владикавказ (4,9 тысячи рублей) и Пятигорск (5 тысяч рублей).

Помимо внутренних маршрутов, эксперты изучили и зарубежный спрос. В пятерку популярных зарубежных направлений на июньские выходные вошли Беларусь, Турция, Абхазия, Грузия и Армения. При этом средняя стоимость забронированной ночи за границей оказалась ощутимо выше, чем по России, и достигла 8,9 тысяч рублей.