Билетов на южные поезда на июль практически не осталось

Летний туристический сезон набирает обороты, и железная дорога оказалась в эпицентре ажиотажного спроса. Согласно данным АТОР, на июльские рейсы из столицы в Сочи раскуплено более 90% билетов. В плацкартных вагонах свободно лишь 3,5% мест, в купе — менее 8%. В каждом третьем поезде купейные места почти закончились (осталось меньше десятка), а в плацкарте такая картина наблюдается в каждом втором составе.

© runews24.ru

На направлении Москва — Анапа спрос чуть ниже, но тоже высок. Свободно около 16–17% мест: в купе доступна почти четверть всех билетов, в плацкарте — около 14%. Дефицит усиливается по мере приближения августа, предупреждают аналитики.

Сколько стоят билеты

Цены заметно разнятся в зависимости от типа вагона и поезда. В плацкарт до Сочи в июле можно уехать за 5,3–5,5 тыс. рублей, на фирменные составы — до 9 тыс. Минимальная цена купе — от 7 тыс. рублей, но в фирменном поезде №102 «Москва – Адлер» билеты доходят до 17,5 тыс. рублей. Места в СВ и люкс на первую половину июля раскуплены примерно на 70%.

На Анапу плацкарт в июле стоит от 5,5 до 8,6 тыс. рублей, купе — от 5,8 до 17,1 тыс. рублей. Цены на СВ стартуют от 19,6 тыс. и достигают почти 40 тыс., а билет в люкс обойдётся в 124–144 тыс. рублей.

Почему поезда, а не самолёты

Эксперты связывают рекордный спрос на железную дорогу с частыми закрытиями аэропорта Сочи. Нестабильность авиасообщения заставляет пассажиров выбирать более предсказуемый и надёжный транспорт. При этом отели Кубани на лето забронированы примерно на 50%, и наплыв отдыхающих, прибывающих по железной дороге, продолжает расти.