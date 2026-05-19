В Крыму летом будет работать почти тысяча отелей

Высокий курортный сезон в Крыму уже стартовал. Этим летом туристов на полуострове готовы принимать более 1,1 тыс. объектов размещения, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

По его словам, в сезон будут работать 973 отеля, 98 санаториев и 41 детский лагерь.

Кроме того, в этом году впервые официально заработают гостевые дома, прошедшие регистрацию в федеральном реестре. Сейчас в него включены более 1,4 тыс. объектов, а к лету их число может вырасти до 1,5 тыс.

Власти Крыма рассчитывают, что расширение номерного фонда поможет принять увеличившийся поток туристов в летние месяцы.