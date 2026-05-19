В Новороссийске опровергли слухи о загрязнении мазутом морских пляжей

Власти Новороссийска заявили, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы на побережье моря на территории города-героя обнаружен мазут, является недостоверной.

© Российская Газета

Об этом во вторник, 19 мая, заявили в Муниципальном центре управления (МЦУ) Новороссийска, сообщив о результатах проведенной проверки на побережье от Волочаевки (здесь находятся популярные у горожан и гостей морские пляжи) до Мысхако.

"По данным управления по курортам и туризму, управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также отдела экологической безопасности, на пляжах Новороссийска мазут отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном МЦУ в своих соцсетях.

Здесь также обратились к землякам с просьбой продолжать вместе следить за чистотой нашего Черноморского побережья.