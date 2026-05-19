Как Карелия становится раем для «цифровых кочевников»

Карелия меняет имидж с «земли для туризма» на территорию для жизни «цифровых кочевников», заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.

По его словам, программисты могут получить земельный участок под ИЖС бесплатно, в планах — создать участки в Петрозаводской агломерации для домов ИТ-специалистов и коворкингов.

«Во всём мире только очень богатый человек может позволить себе, например, квартиру на Манхэттене и дом в Сан-Франциско, а у нас это доступно среднему классу», — пояснил он в беседе с Life.ru.

По его словам, власти также обеспечивают «цифровых кочевников» интернетом. В сёлах с населением от 100 до 1000 человек устанавливают базовые станции. Доля домохозяйств с доступом к интернету выросла до 98,65%.

Ранее стало известно, что «сонный туризм» захватывает отели в России.