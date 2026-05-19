Туапсе в стоп-листе: власти регионов не пускают детей на отдых

Ликвидацию разлива нефтепродуктов в Туапсе продолжают изо дня в день. Однако, пока южный город справляется с последствиями атаки БПЛА, главы других регионов предпочитают добавлять его в стоп-лист.

Так, глава Северной Осетии Сергей Меняйло на аппаратном совещании о предстоящей оздоровительной кампании отдал распоряжение не отправлять школьников в лагеря Туапсе. Ранее почти четыре тысячи детей из республики планировали поездку на отдых в оздоровительные учреждения на черноморском побережье, в том числе в Туапсинский район. Теперь же управленец предложил рассмотреть «альтернативные места летнего отдыха».

Аналогичное решение ранее приняло руководство Мурманской области. Хотя, напомним, глава Туапсинского округа Сергей Бойко обещал, что пляжи будут чистыми к 1 июня.

Аналитики считают, что подобные меры – тревожный звоночек для туристического сезона.

Если уже глава региона призывает не отправлять детей в лагеря Туапсе, то что можно сказать про других туристов? С одной стороны, информационно ситуация провалена со стороны округа. С другой стороны, Сергей Иванович разумно оценивает риски. В общем, звоночек тревожный, если уже целая республика отказалась от отправки детей в округ,

– высказался политобозреватель Андрей Гусий.

Тем временем к 19 мая в Туапсе собрали и вывезли более 31 тысячи кубических метров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Сегодня в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействовано 510 человек и 74 единицы техники, отметили в оперативном штабе региона.