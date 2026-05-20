«Русская Венеция» открыла туристический сезон парадом фараонок

Два десятка расписных лодок прошли по речке Тезе в рамках большого арт-фестиваля в Холуе. За один день - 16 мая - в селе, где обитают около 900 человек, побывали более 20 тысяч гостей. Они знакомились с народными промыслами Ивановской области и дореволюционными традициями маевок, собирали картонный корабль и оформляли "паспорта путешественников".

© Российская Газета

"Русская Венеция" стала в регионе первым туристическим событием года. Причем Холуй проведет его в новом статусе - как точка на маршруте Золотое кольцо. В него включили и ближайший районный центр - Южу, городок со славной историей и красивыми деревянными наличниками.

"Село-академия" Холуй (ударение на "о") знаменито своими художниками - иконописцами, мастерами лаковой миниатюры и строчевой вышивки. Кроме того, это родина "фараонов". Так называют себя местные жители, намекая на традицию использовать лодки-фараонки в период разлива Тезы. Когда-то в деревянных суденышках ездили с берега на берег каждую весну - на работу, за покупками, к родным. Про приезжих, упавших ненароком за борт, говорили - "офараонились".

С 2018 года в селе проводят фестиваль, позволяющий посмотреть на исторические ремесла под современным углом. Показывают, как старинные художественные формы, занятия, узоры могут жить сегодня.

Гвоздь программы на "Русской Венеции" - спуск лодок на воду под музыку военно-духового оркестра. Флотилия постепенно расширяется - на сей раз в ней было уже 19 фараонок. Каждый год художники расписывают несколько новых, следуя заданной теме. Задание всегда так или иначе связано с русским стилем. Ранее дизайнеры вдохновлялись растительными орнаментами из храма Василия Блаженного, иллюстрациями Ивана Билибина и находками советских конструктивистов. В 2026-м - отражали образ "человека-творца", рисуя на бортах и днищах цветущие сады, бескрайние поля и космические дали.

Когда-то в деревянных суденышках ездили с берега на берег каждую весну - на работу, за покупками, к родным "Это история про гармонию с собой, с природой и со Вселенной. Про мечту, до которой можно дотянуться", - пояснили в региональном Центре развития туризма и гостеприимства, который выступил организатором фестиваля.

Для туристов устроили обзорные экскурсии по селу, открыли старинные храмы с необычными деталями иконостаса и дом-музей Василия Пузанова-Молева - художника, стоявшего у истоков холуйской лаковой миниатюры, художественную фабрику и вышивальную артель, Музей холуйского искусства и избу иконописца Гордеева, рядом с которой можно было увидеть лодки со 150-летней историей. "Музей 12 праздников" из Иванова привез ярмарочный балаганчик. Зрителям предложили заглянуть в прошлое края и узнать, как проводили майские выходные местные текстильные фабриканты и рабочие в начале ХХ века.

Детвора вместе с профессиональными художниками мастерила картонный корабль, взрослые осваивали азы миниатюрной живописи и мастерили сувениры. Жюри выбрало лучшие расписные весла, которые были присланы на конкурс "Потешная флотилия".

Между тем

На фестивале представили новый проект - "Паспорт путешественника Ивановской области". Получить документ можно было в передвижном информационном центре, пройдя викторину на знание достопримечательностей Холуя. Специальную наклейку с названием села вручили 250 активным туристам, которые посетили все основные места. В дальнейшем они смогут поставить в свои "паспорта" другие штампы - когда побывают в остальных малых городах региона, вошедших в Золотое кольцо: Гавриловом Посаде, Кинешме, Палехе, Плесе, Шуе и Юрьевце. Тем, кто соберет полный комплект, обещают памятный подарок.