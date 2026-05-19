В Анапе восстановили еще несколько километров пляжей

В Анапе завершили отсыпку нового песка на участке побережья протяженностью 3,5 км. Работы провели на отрезке от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк», сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

© tourdom.ru

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василия Воробьева, на участке выполнили большой объем восстановительных работ. Толщина нового слоя песка составляет не менее 50 см.

Власти отмечают, что привезенный песок практически не отличается по составу от местного. Сейчас на курорте также фиксируют рост числа туристов и бронирований.

Как заявил министр, отдыхающие приезжают в Анапу и видят, что пляжную инфраструктуру активно восстанавливают после чрезвычайной ситуации.

Ранее власти исключили из опасной зоны тестовый участок пляжа длиной около 1 км в Витязево. Его используют детский курорт «Вита», комплекс «Жемчужина России» и курорты «Мираклеон».