Что посмотреть в Сузуне: список главных достопримечательностей

Несмотря на популярность региональных столиц как туристических мест, небольшие города нередко обладают не менее яркой историей и не менее красочными достопримечательностями. Среди них – новосибирский Сузун. «ФедералПресс» изучил, как здесь можно с интересом провести время.

Как появился Сузун

Населенный пункт основан по именному указу Екатерины II Сенату от 7 ноября 1763 года в связи с необходимостью начать чеканку монет на территории Сибири. Такая потребность была вызвана тем, что перевозка медной руды, добываемой в окрестностях города Колывань, в европейскую часть России обходилась очень дорого. В 1766 году чеканку монет начал Сузунский монетный двор.

Весь поселок сначала назывался Нижне-Сузунский завод, позднее – Завод-Сузун, и лишь в 1930-е годы обрел сегодняшнее имя.

Культурные места в Сузуне

Музейно-туристический комплекс «Сузун-Завод. Монетный двор»

Включает экспозиции: «Дом и контора управляющего», «Медеплавильный завод», «Монетный двор» и другие.

Адрес: ул. Ленина, 15

Музей сибирской народной иконы

Единственный в стране музей, посвященный данной тематике. Экспозиция музея, которая посвящена малоизвестному культурному феномену – народной иконе, разместилась в здании – памятнике регионального значения «Здание церковно-приходской школы» постройки конца XIX века.

Адрес: ул. Калинина, 7

Центр исторической информации

Экспозиция «Время. События. Люди» рассказывает об истории Сузунского района с доисторических времен до современности. В интерактивных залах представлены знаковые предметы быта и одежды, а также останки древних животных, населявших регион. По запросу сотрудники генеалогической лаборатории помогают восстановить родословную.

Адрес: ул. Островского, 2

Природные места в Сузуне

Сузунский заказник

Организован в 1968 году, его площадь – 128,5 тыс. га. Захватывает большую часть реки Верх-Сузун с прилегающим сосновым бором.

Обская песчаная степь

Памятник природы регионального значения, расположенный недалеко от поселка Лесниковский. Несмотря на название, большинство территории занимают леса, кустарники и пастбища. Здесь сохранились редкие виды растений и животных.

Шарчинская степь

Памятник природы регионального значения площадью 31,89 га. Здесь можно увидеть редкие каменистые степи, краснокнижные растения и типичных для степей животных.

Черная береза

Памятник природы, обнаруженный в 1980 году. Это разновидность березы, которая обычно произрастает в Забайкалье, Приамурье и Приморье, но нетипична для Сибири.

Достопримечательности Сузуна

Памятник Сибирской монете

Расположен на Монетной площади, открыт в 2013 году. В его основе – изображение монолита горной породы, которое венчает сибирская монета номиналом 10 копеек.

Мемориальный ансамбль в честь воинов-сузунцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны

Адрес: Панфиловский сквер

Храм Вознесения Господня

Построен на месте старого храма, первое упоминание о котором датируется 1771 годом.