В Нечерноземье привлекают туристов с помощью гастрономических изысков

В регионах стартовал - а где-то и продолжился - сезон гастрономических приключений. В Рязани весь май ведущие рестораны города предлагают сет-меню на основе региональных продуктов - фестиваль "Кухня Рязанского края" проводится в девятый раз. В Калуге подвели итоги фестиваля под названием "Энергия кофе", начавшегося в преддверии Дня космонавтики. А в Туле гостей приглашают на гастропроект "Семейное счастье". Примечательно, что рестораторы все чаще предлагают гостям блюда русской кухни и, по мнению экспертов, у туристов начинает просыпаться гастрономический патриотизм. И если кто-то при слове "каша" еще морщится, то ему точно стоит побывать на региональных гастрофестивалях.

Огуречный суп с копченым сомом

В этом году в фестивале "Кухня Рязанского края" принимают участие 17 ведущих ресторанов города. Уже второй год рестораторы не только готовят аутентичные блюда, адаптированные под современную кухню, но и рассказывают о разных уголках Рязанской области. За каждым участником закреплен определенный район.

- Фестиваль вновь объединит гастрономию и культуру региона. Каждый участник представит один из районов Рязанской области через вкусы, традиции и авторское прочтение локальной кухни. Гости познакомятся с историей, географией, культурой, интересными людьми и знаковыми местами представленного района, - рассказал соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин. - Таким образом, у районов и городов появятся не только "гастрономические посольства" в Рязани, но и туристические представители - команды ресторанов. Хотим создать точку роста для новых ярких проектов - живых, самобытных и честных.

Рассматривая предлагаемые сеты, обращаешь внимание на их разнообразие и необычные сочетания. Тут и судак в самых разных вариантах, и огуречный суп с копченым сомом, и томленая телятина с перловкой и брусникой, и гречневая каша с капустой и копченой говяжьей грудинкой, и щи - кислые и зеленые с крапивой, и лосятина томленая с свекольной перловкой, и даже мороженое - хлебное и грибное. Словом, есть из чего выбирать. И конечно же, много блюд с грибами, в том числе десертов. Ну, как известно, в Рязани без грибов никуда.

Работать с сетами ресторанам довольно сложно - не каждый решается. Ведь помимо обычной загрузки прибавляются фестивальные блюда, которые заказывают в том числе и группы туристов. Но оно того стоит. Конечно, это увеличивает узнаваемость заведения, да и финансовый итог неплохой. Стоимость сетов колеблется от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Предполагается приготовить более 500 новых блюд, а посетят фестиваль до 10 тысяч гостей. Столько посетителей было в прошлом году, в этом, по словам Дмитрия Кирилина, меньше не будет точно: фестиваль пользуется популярностью, и порой сетов даже не хватает, приходится отказывать. Так что навар у каждого участника будет не менее 1,5 миллиона рублей.

В этом году впервые в фестивале "Кухня Рязанского края" принимает участие фудкорт из торгового центра. Как рассказал "РГ" Дмитрий Кирилин, несколько лет собирались сделать что-то в таком формате, и вот в одном из ТРЦ появилась площадка русской кухни.

- Конечно, шашлыки и роллы дадут более существенный финансовый результат. Но хочется оставить что-то после себя. Год работает это место общепита, тяжело, но успешно, - пояснил ресторатор. - В фестивале фудкорт принимает участие впервые. Этот формат предлагает более демократичные цены, поскольку не требуются средства на официантов и клининг. И сейчас там продается больше всего сетов.

Может показаться странным, но в числе участников "Кухни Рязанского края" есть рестораны итальянской, испанской, грузинской кухни. Как пояснил Дмитрий, это дает шефам возможность поработать с русскими продуктами и пофантазировать с ними, например, на итальянскую тему. Во многих ресторанах блок русской кухни остается и после фестиваля, и это не выбивается из их общей концепции. Да и довольны все, особенно иностранные гости.

Рецепт от Толстого и Чехова

В Туле 15 мая стартовал гастропроект "Семейное счастье". К нему присоединились более 20 заведений общепита. В каждом из них гостей ждут блюда по мотивам семейных рецептов классиков, "вкусы детства", все то, что ассоциируется с семьей, теплотой и уютом родного дома.

"Мы попросили ведущие рестораны города заглянуть в свои архивы и сердца, чтобы ответить на один вопрос: "Какое блюдо из вашего меню по-настоящему объединяет поколения?" В этой подборке нет случайных позиций. Здесь профессиональная кухня встречается с личными историями шефов и владельцев заведений. Мы собрали все - от легендарных рецептов семьи Толстых до смелых современных интерпретаций домашнего ужина", - пояснили организаторы фестиваля на портале визиттула.рф.

Тут и томленая говяжья щека с полбой в современном исполнении, и легендарный анковский пирог из Ясной Поляны, и морской карась в сметане из семейных рецептов Чехова, нежнейшая стерлядь и макароны с сосисками и зеленым горошком из советского детства. Кроме того, представлены любимые блюда грузинской и итальянской кухни.

"Оказалось, что рецепт семейного счастья хранится не в сундуках, а на кухонных полках", - уверены в одном из ресторанов - участников фестиваля.

Впрочем, в Туле озабочены не только тем, как накормить гостей, но и тем, кто их накормит. Так, 13 мая в городе Донском подвели итоги проекта "Тульская кухня. Новое прочтение". В течение месяца под руководством наставников - шеф-поваров тульских ресторанов команды студентов Донского политехнического колледжа и Новомосковского техникума пищевых биотехнологий - партнеров по кластеру федерального проекта "Профессионалитет" в отрасли "Туризм и сфера услуг" готовили современные интерпретации рецептов "Русской поварни" Василия Левшина - одного из основоположников кулинарной литературы в Тульской губернии и в стране.

Участники презентовали авторские блюда, а гости и эксперты первыми продегустировали результаты работы шефов с будущими поварами. И тут не стало сомнений, что потенциал у русской кухни огромен и его есть кому претворять в жизнь. Тут были и телячья щечка, упаренная в квасе, и луковый взвар на гречишном меду с щавелевым муссом на сметане, а еще перепел, фаршированный гречкой с грибами, репные щи с карасиками и крапивой, цыплята в рассольнике и даже равиоли из печеной свеклы с козьим сыром и грецким орехом, а попкорн - из гречки. По итогам гастрошоу каждое из блюд стало победителем в отдельной номинации.

Оценили начинание и чиновники.

"Гастрономия - одно из наиболее активно развивающихся направлений сферы креативных индустрий Тульской области, - подчеркнули в региональном министерстве туризма. - Реализация проекта "Тульская кухня. Новое прочтение" служит возрождению и сохранению нашего кулинарного наследия. В регионе создан автогастромаршрут "Тула: ПроЕДУ". А в разрабатываемой стратегии развития отрасли гастротуризм выступает одним из флагманов туриндустрии".

По мнению, прозвучавшему в министерстве образования региона, подобные начинания "стимулируют студентов и выпускников к ведению профессиональной деятельности, являются дополнительным инструментом мотивации и профориентации".

Праздник прошел, а кофе остался

В Калуге подвели итоги фестиваля "Энергия кофе". Пять недель калужане наслаждались авторским кофе и угощались фестивальными десертами, а вместе с тем собирали наклейки и вклеивали их в паспорт кофемана, что позволило каждому не только получить сувениры, но и претендовать на главные призы фестиваля - две кофемашины. Ярким завершением проекта 10 мая стал большой семейный фестиваль "Кофе. Май. Любовь." в инновационном культурном центре Калуги. Это аромат свежесваренного кофе, мастер-классы для взрослых и детей, лекции нутрициолога, возможность сделать памятные снимки в фотобудке, потанцевать на свежем воздухе и, конечно, чемпионат по завариванию кофе ручным способом "ЗаВарка".

- Вовлеченность гостей в фестиваль была очень высокой, много призов разыграно, высокий уровень организации и проведения финала и чемпионата по завариванию кофе. В который раз убеждаюсь, что подобные активности необходимо проводить для развития кофейной культуры нашего региона. От себя добавлю, что готов и дальше поддерживать, помогать развитию кофейной культуры в нашей области, - заверил совладелец сети кофеен и цеха по обжарке кофе Владимир Коваленко.

В этом году фестиваль поставил новые рекорды. В нем приняли участие 52 кофейни, в которых прошло более 140 мероприятий. Калужанам раздали 10 тысяч паспортов кофеманов: 1200 человек участвовали в розыгрыше кофемашин, более 1300 сувениров получили гости в обмен на паспорт кофемана. Более 100 подарков от кофеен и партнеров фестиваля разыграли на празднике "Кофе. Май. Любовь" в последний день.