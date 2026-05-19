Научный и промышленный туризм в России набирает популярность

Этим летом путешествовать по стране отправятся на 4 процента больше туристов, озвучил прогноз министр экономического развития Максим Решетников. И это не только отдых у моря, но и познавательный туризм.

"Промышленный и научно-популярный туризм в России активно развивается и демонстрирует высокие темпы роста. В прошлом году число промышленных туристов достигло 2 миллионов человек (рост на 40 процентов), а научные объекты посетили более 2,4 миллиона человек. Основной интерес вызывают космические, атомные и археологические объекты, а также экскурсии на действующие производства", - рассказывает Вита Саар, председатель комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии, руководитель программы "Гостеприимные города Росатома".

Сейчас в стране действует несколько проектов, которые продвигают и делают востребованным познавательный туризм. Инициатива "Научно-популярный туризм" появилась в 2022 году как часть программы "Десятилетия науки и технологий", она была разработана по поручению президента. Задача инициативы - не только показать людям интересные места, но и сделать науку более открытой, доступной и понятной. Чтобы каждый увидел, как устроены исследования изнутри.

Минпромторг совместно с Агентством стратегических инициатив запустил международный проект "Открытая промышленность". Также в стране проводится всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов", которую организует Союз машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям при поддержке минпромторга. Предприятия на неделю открывают свои двери для экскурсий.

Участники экскурсий на предприятия могут увидеть производство изнутри, пообщаться с инженерами и мастерами, узнать о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства. Доля промышленного туризма составляет сегодня 3 процента, хотя эксперты оценивают его потенциал в 15 процентов, рассказал зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов. Он напомнил, что принят нацстандарт, закрепивший общие требования к качеству и безопасности услуг на промпредприятиях.

Далеко не все заводы готовы принимать посетителей. Долгое время полный запрет на посещение производства считался нормой. И сегодня для того, чтобы посетители безопасно могли находиться на территории предприятий, требуется создать инфраструктуру. Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков высказал мнение, что субсидии, которые минэкономразвития выдает регионам на развитие приоритетных направлений туризма, можно направлять и на эти цели. А также отметил, что промышленные объекты нужно вписать в туристические маршруты.

Наиболее активно проводят экскурсии на своих производствах предприятия Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Уральские регионы развивают маршруты по металлургическим и горнодобывающим предприятиям. Республика Татарстан и Самарская область привлекают туристов за счет маршрутов на автомобильные заводы.

Постепенно появляются региональные структуры, которые берут на себя организацию экскурсий. В мае 2026 года в Перми начал работу визит-центр промышленного туризма. Он помогает всем желающим организовать экскурсии на промышленные предприятия. Около года назад свой визит-центр появился у предприятия "КАМАЗ" в Набережных Челнах. Есть визит-центр промышленного туризма в Норильске.

"На портале Путешествуем.рф представлены 40 маршрутов промышленного туризма с полной информацией. Мы готовы помочь с продвижением тем, кто захочет в них войти. Кроме того, шесть из 66 национальных туристических маршрутов - промышленные", - отметил Дмитрий Вахруков.

Также для развития научно-популярного туризма необходима интеграция в более крупные туристические форматы, например в национальный туристский маршрут "Золотое кольцо", об этом рассказала Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области, на международной туристической выставке-форуме "ИНТУРМАРКЕТ", которая прошла в Нижнем Новгороде.

Промышленные и научные объекты становятся открытыми для туристов. Сегодня российские научные центры, обсерватории, некогда секретные лаборатории и даже атомные станции принимают посетителей.

"В рамках программ "Гостеприимные города Росатома" и "Туры возможностей в атомные города" в прошлом году совместно с программой "Больше чем путешествие" атомные города посетили более 3500 человек. За 3-4-дневные поездки они знакомились с городами, их местными жителями, возможностями для карьеры и комфортной жизни, и уже есть примеры переезда в атомные города для учебы и работы", - рассказывает Вита Саар.

Она отмечает, что специфика отдыха последние годы изменилась.

"Туризм в России сегодня в целом приобретает новое звучание - это не просто возможность для отдыха и перезагрузки. Путешествия по стране становятся сильным трансформирующим опытом: люди видят масштабы России, знакомятся с ее уникальной природой, историей и культурой народов, узнают о научных и технологических достижениях, своими глазами видят уникальные производства, встречаются с учеными в лабораториях, пробуют свои способности в творческих и кулинарных мастерских. Все это дает возможность не просто проехать по регионам, а прочувствовать, чем они живут, получить новый опыт и знания и, если хотите, почувствовать гордость за страну, в которой живешь", - говорит она.

В отдельную категорию вырос туризм семей с детьми-выпускниками. Они отправляются в города с хорошими, качественными образовательными учреждениями: смотрят кампусы, встречаются с деканами, узнают о программах поступления и гарантиях трудоустройства.

"Когда школьники посещают ведущие вузы, колледжи и предприятия региона, у них формируется ясное понимание своего образовательного и карьерного пути. Они видят, какие шаги приведут к профессии инженера, биохимика, нейрохирурга или космонавта, и осознают, где смогут принести максимальную пользу", - рассказала Оксана Аширова, сооснователь компании "ПОВУЗАМ".

Промышленный и научно-популярный туризм становится не просто новым трендом, а важной частью современной культуры путешествий. Благодаря поддержке государства, развитию инфраструктуры и появлению новых туристических маршрутов эти виды туризма имеют все шансы занять достойное место в структуре внутреннего туризма, способствуя образовательному и культурному развитию регионов.