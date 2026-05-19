В России предложили запустить «союзный кешбэк» для белорусских туристов

Запустить "союзный кешбэк" для белорусских туристов в Псковской области предложил губернатор российского региона Михаил Ведерников, выступая на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства 19 мая в Пскове.

"Мы предлагаем рассмотреть запуск программы союзного кешбэка для граждан Республики Беларусь. Смысл простой. В низкий туристический сезон - февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь, гражданам Беларуси возвращается 20% от стоимости проживания в классифицированных гостиницах Псковской области", - предложил Михаил Ведерников.

Он пояснил, что ежегодный рост туристического потока в Псковской области составляет 15%. Но количество белорусских туристов составляет всего 2℅.

"Мы видим, что потенциал у нас значительно выше", - сказал губернатор Псковской области.

Он отметил, что в регионе есть много интересных маршрутов по пушкинским местам, в Печору, Изборск, по местам, связанным с Великой Отечественной войной.

Губернатор выступил и с другими инициативами. Он напомнил про действовавший авиарейс между Псковом и Минском. Для его восстановления Михаил Ведерников призвал рассмотреть вопрос о дотациях из бюджета Союзного государства.

Также Михаил Ведерников предложил запустить пилотные программы сотрудничества между Псковской областью и Беларусью в области культуры.