На Кубани силовики возьмут пляжи под антитеррористический контроль

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, руководитель УФСБ по региону Леонид Михайлюк, глава СУ СКР по краю Андрей Маслов и другие представители силовых структур обсудили сегодня меры безопасности на курортах во время рабочего визита в Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

© Российская Газета

"В Геленджике, как и во всем регионе, комфортные пляжи - и на них должно быть безопасно. Особое внимание антитеррористической защищенности. Пляжи ни на минуту не должны оставаться без контроля. Туристы должны знать, что на Черноморском и Азовском побережьях региона созданы качественные условия для отдыха, проводятся регулярные пробы состояния грунта и морской воды", - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как доложил глава Геленджика Алексей Богодистов, с начала года исследовано порядка 500 проб морской воды, в том числе на содержание нефтепродуктов. Загрязнений территорий пляжей и акватории не выявлено.

Сегодня в Геленджике работают 1,7 тысячи камер видеонаблюдения, из них около 1,5 тысячи умных, которые распознают лица людей и автомобильные номера. В этом году на курорте планируют оборудовать еще 330 новых камер в том числе в селах Дивноморское, Кабардинка и Архипо-Осиповка, 109 из них уже подключили.

В 2025 году Геленджик принял около 4 миллионов отдыхающих.