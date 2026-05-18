В Крыму к летнему сезону откроют около 360 пляжей

Власти Крыма планируют открыть к 1 июня около 360 оборудованных пляжей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

По его словам, сейчас все пляжные территории находятся в высокой степени готовности. До начала сезона их полностью обеспечат необходимой инфраструктурой: спасателями, медпунктами и обслуживающим персоналом.

Туристам будут доступны как галечные пляжи Южного берега Крыма, так и песчаные участки западного побережья. В том числе речь идет о пляжах в районе Оленевки, которые часто называют «Крымскими Мальдивами» из-за светлого песка и прозрачной воды.

Министр отметил, что инфраструктура курортов продолжает готовиться к высокому летнему сезону. Ранее в республике сообщали, что летом туристов готовы принимать более 1,1 тыс. объектов размещения, включая гостиницы, санатории и детские лагеря.