В Москве запустили «Виртуальный тур по многонациональной России»

В Москве дали старт приему заявок на V Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России". Его организатором выступает АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Ассоциации этнографических музеев России, комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции. Информационные партнеры проекта – телеканал "Моя Планета" и Первый Российский Национальный канал.

По данным организаторов, за предыдущие годы на участие в конкурсе было подано в общей сложности 1500 заявок из всех 89 регионов страны.

"За пять лет мы получали очень много разных работ, снятых на мобильный телефон или профессиональную камеру, но все они были сделаны с огромной любовью и к своей национальной культуре, и к своей малой родине, и к России. Мы чувствовали тепло, которое шло от видеороликов, и понимали, что эту историю надо продолжать", – сказала на пресс-конференции в ТАСС директор АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" Евгения Михалева.

"Сохранение этнокультурного наследия возможно только всеобщими усилиями и любовью. Конкурс объединяет различные музеи и реальных людей. Проект показал, что нет музеев больших или маленьких, а есть музеи – любимые. За эти годы конкурс создал творческое сообщество, стал лабораторией, где обмениваются опытом и практикой, стал инструментом, с помощью которого выявляются тренды по интерпретации этнокультурного наследия. Проект сумел не только проникнуть в то, что происходит в регионах, но и в души людей", – подчеркнула председатель экспертного совета конкурса, директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Главная задача конкурса – это просветительская миссия, считает главный редактор телеканалов "Моя Планета" и "Живая Планета", старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова Роман Лобашов.

"Это история о том, как транслировать многомиллионной аудитории важнейшие знания о культуре, о ценностях, о наших корнях. Как исследователь медиа, могу сказать, что с самого начала организаторы очень правильно выбрали траекторию развития – это конкурс не просто про этнокультурные проекты, он нашел свою нишу. "Виртуальный тур по многонациональной России" именно про аудиовизуальные форматы. Важно, что проект выходит не только на федеральный, но и международный уровень, ведь мы все вместе формируем полиэтнический образ России для всего мира", – отметил он.

С каждым годом профессионализм участников конкурса растет, а вместе с ним – качество видеоматериалов и креативность работ. Продвижение темы этнотуризма помогает развиваться регионам. Многие экспозиции после участия в конкурсе вошли в туристические маршруты территорий.

Председатель комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин отметил, что конкурс удачно вписался в Год единства народов России – награждение победителей состоится в ноябре в Москве на VII Общероссийской конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора", которая вошла в утвержденный план мероприятий Года единства России.

Четырнадцать финалистов ждут семинары, встречи с экспертами проекта в Общественной палате РФ, на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова. Также для них подготовлен культурный блок с посещением ведущих музеев столицы и съемками на Первом Российском Национальном канале.

"Ежегодно мы стараемся усилить итоговую программу, чтобы участники получили еще больше опыта и возможностей раскрыться. В этом году, благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, наши победители будут принимать участие в съемках серии передач, где каждый из них сможет рассказать о своей выставке в формате телевизионной программы. Вместе с победителями пятого конкурса мы создадим "Виртуальную карту многонациональной России" (так будет называться серия передач) и вместе же откроем на ней первые этноточки. Со временем их будет больше", – рассказала руководитель проекта "Виртуальный тур по многонациональной России" Анжелика Засядько.

Заявки на участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России" принимаются до 20 сентября. Подробные условия участия размещены на официальной странице конкурса.