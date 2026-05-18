В Краснодарском крае на лето забронировали 50% номерного фонда

Половина номерного фонда Краснодарского края уже забронирована к летнему сезону. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной готовности регионов к стартующему турсезону, сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Ирина Петухова.

"Глубина бронирования по побережью уже достигает 2-3 месяцев. Номерной фонд Краснодарского края на лето уже забронирован на 50%", - сказала она. "В целом, базовый сценарий по туристическому потоку на лето у нас выглядит порядка 8,4 млн туристов. Это уровень прошлого года. Задача максимум - выйти на уровень 2024 года, это более 10 млн гостей", - добавила она.

Туристов готовы принимать свыше 10 тыс. средств размещения на 600 тыс. мест.

"Только за последние пять лет открыто более 200 новых средств размещения. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще около 70 новых отелей. <...> Сейчас уже включены в систему гостеприимства 4 800 гостевых домов на территории нашего региона", - отметила она.

Будут работать порядка 600 пляжей, включая 15 степных пляжных территорий.

"Более 700 объектов туристического показа самых разных направлений, от этнографического и природного до промышленного и аграрного. Более 100 объектов сельского туризма, в том числе 35 виноделен, которые пользуются большим спросом у наших туристов", - сказала она.

В регионе в летний сезон пройдет порядка 400 крупных событийных мероприятий.