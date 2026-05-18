Турпоток из Турции в Россию может вырасти до 500 тысяч человек в год

Число туристов из Турции, приезжающих в Россию, может вырасти в несколько раз, до 500–600 тыс. человек ежегодно. Такой прогноз озвучил заместитель председателя правления Ассоциации туристических агентств республики TÜRSAB Дуват Гюнайдын.

По его словам, Анкара остается одним из ключевых партнеров Москвы в туристической сфере, а потенциал для роста поездок в РФ пока используется не полностью.

Сейчас турецкие граждане могут оформлять электронные визы для путешествий по России. Этот механизм начал действовать с августа 2023-го и уже заметно повлиял на спрос. Если в первый год по e-visa в страну въехали 7,6 тыс. граждан Турции, то в 2025-м показатель вырос до 52 тыс. человек. За первые два месяца 2026-го электронные визы оформили более 10 тыс. туристов.

В Центре стратегических разработок считают, что для дальнейшего роста турпотока нужно упрощать визовые процедуры, развивать авиасообщение и решать вопросы с платежной инфраструктурой.

Для продвижения российских направлений в Турции планируют проводить презентации бренда Discover Russia в Анкаре, Анталье, Измире и других крупных городах страны.

Сейчас турецкие туристы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский края, а также Свердловскую, Московскую и Новосибирскую области.