В Сочи вводят новые правила для туристов

С 1 июня в Сочи вводятся новые ограничения на курение в общественных местах. Власти расширяют список зон, где действует запрет на табак и предупреждают: изменения напрямую касаются туристов, планирующих отдых на курорте.

В первую очередь новые правила затрагивают популярные у отдыхающих места. Курение будет ограничено рядом с гостиницами, кафе, рынками и торговыми объектами. Отойти от них нужно будет минимум на 15 м. Это значит, что привычные для туристов локации попадают под запрет на курение в общественных местах, и важно заранее понимать, где нельзя дымить в Сочи.

Одновременно ограничения распространяются и на социальную инфраструктуру: школы, больницы, санатории и спортивные объекты. В таких местах курение запрещено также ближе 15 м.

Дополнительные правила действуют и возле жилья: курение запрещено у подъездов и вблизи жилых домов. При этом власти уточняют, где можно курить в Сочи – только на специально оборудованных площадках. Вопрос, можно ли доставать сигареты на пляже в Сочи, остается закрытым: они входят в перечень территорий с запретом.

За нарушение предусмотрен штраф – от 500 до 1 тыс. руб., при повторном случае сумма увеличится до 2,5 тыс. Эти же нормы распространяются на электронные сигареты, поэтому запрет вейпов в Сочи действует наравне с обычным табаком.

Власти подчеркивают, что новые правила для туристов в Сочи вводятся в рамках антитабачных мер и направлены на соблюдение санитарных норм в высокий сезон. Отдыхающим рекомендуют учитывать ограничения заранее, поскольку курение на курортах России в последние годы регулируется все строже.