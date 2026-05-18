Сам себе туроператор: россияне стали чаще путешествовать на автомобилях

В России активно развиваются туры выходного дня, когда люди с пятницы по понедельник едут отдыхать на личном автомобиле, рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

В преддверии летнего сезона на пляжах Сочи и Адлера готовятся к встрече туристов. Всего их насчитывается более 180, в том числе местные власти заявили об открытии 11 новых пляжных зон в Лазаревском и Хостинском районах. В Анапе уже к началу мая восстановили 800 метров береговой линии, на участки добавили слой чистого песка толщиной не менее 50 см. Голов рассказал, какие тренды появляются в сфере внутреннего туризма.

«Сейчас очень сильно развиваются туры выходного дня, новый тренд, когда люди с пятницы по понедельник едут отдыхать. Это особенно популярно в майские праздники, но летом тоже. Куда в таком случае едут россияне? Нижегородская область, Санкт-Петербург, чаще всего путешествие в таком случае проходит на автомобиле. На Байкал на машине, конечно, не особо поедешь, но в целом вариантов очень много. Казань, например, очень популярна в таких турах. Теперь еще набирают оборот комбинированные туры – электричка и автомобиль», - отметил он.

По его словам, регионы сами завлекают туристов на различные события, а россияне с радостью организовывают сами себе туры.

«Но надо понимать, что самостоятельные туристы – это путешественники, туроператоры практически не занимаются такими турами. Пакетными турами по России мало кто занимается сегодня. Регионы публикуют событийные календари на месяц-два или целое лето на своих порталах. Люди на основании этой информации собираются и устраивают себе путешествие. Работает продвижение на региональном уровне, а регионы, которые в это давно поверили и поняли, являются фаворитами среди туристов. Нет смысла просто так ехать в тот же Нижний Новгород, надо ехать на событие, чтобы это запомнилось», - добавил собеседник НСН.

Преимущества путешествий по России выходят за рамки ценовой доступности — ключевую роль играют гибкость планирования и многообразие форматов отдыха, сказал в эфире НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.