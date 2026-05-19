Почему россияне бронируют туры за неделю до поездки

Сергей Голов заявил НСН, что ежегодно туры по России дорожают на 10-15%, этот год не станет исключением.

Крым лидирует по внутренним бронированиям на лето, но в целом россияне покупают туры буквально за неделю до поездки, рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

В преддверии летнего сезона на пляжах Сочи и Адлера готовятся к встрече туристов. Всего их насчитывается более 180, в том числе местные власти заявили об открытии 11 новых пляжных зон в Лазаревском и Хостинском районах. В Анапе уже к началу мая восстановили 800 метров береговой линии, на участки добавили слой чистого песка толщиной не менее 50 см. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Голов отметил, что в этом году раннее бронирование на внутреннем рынке не восстановилось.

«По внутренним направлениям происходит не спад, а ожидание. На юге ситуация не такая простая, раннее бронирование просто откладывают, покупают туры за неделю до поездки буквально. Это приводит к определенным сложностям у отельеров, но людей можно понять. Люди хотят поехать отдохнуть с детьми, проверяют все. Это касается Анапы, Туапсе и так далее. Сочи бронируют меньше по той причине, что сейчас дешевле на Марс слетать, чем в Сочи поехать. Что касается Крыма, он в первую очередь пользуется популярностью у людей, которые на автомобилях перемещаются. Дорога в Крым на машине дешевле обходится, чем четыре человека на самолете туда и обратно. Но люди рассчитывают все тоже в крайний момент, мост иногда перекрывают и так далее. Поэтому бронирований меньше именно заранее, но Крым пока лидирует по бронированиям», - отметил он.

По его словам, ежегодно туры дорожают на 10-15%, этот год не стал исключением.