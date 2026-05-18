Во Владимире определили места для летнего отдыха у воды

Муниципальные службы областного центра завершили первый этап подготовки прибрежных зон к приему отдыхающих перед началом календарного лета. В черте города организованы специальные зоны безопасности, а также определены потенциально опасные участки рек и водохранилищ, где вводится полный запрет на нахождение в воде.

Официальный старт купального сезона запланирован на 1 июня 2026 года. Во Владимире для жителей откроют пляжные зоны на озере Глубокое и на водоеме Семязино. В этих местах отдыха организуют дежурство спасательных постов, укомплектованных необходимыми плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением.

Водолазы поисково-спасательного отряда МКУ «ВУГЗ» уже выполнили работы по очистке береговой линии и дна указанных водоемов от мусора. При этом власти ввели запрет на купание на реке Клязьме в районах микрорайона Оргтруд и теплоэлектроцентрали, а также возле водозаборов и около плотины на реке Содышка.

Напомним, ранее сообщалось, что в реестр организаций отдыха Владимирской области включили 394 объекта, готовых принять не менее 90 тысяч детей этим летом. Инфраструктура региона представлена 351 пришкольным лагерем с дневным пребыванием и 30 загородными центрами.