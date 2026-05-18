Из Омска запустят речной круиз до Новосибирска

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов сообщил о старте нового водного маршрута. Единственное в сибирском регионе трехпалубное круизное судно свяжет Омск с крупными городами Сибири.

Пассажирский теплоход «Северная сказка» начнет движение из Омска и пройдет через Тобольск, Сургут, Нижневартовск и Томск. Конечной точкой речного путешествия станет Новосибирск. По информации руководителя ведомства Юрия Трофимова, данное судно на сегодняшний день остается единственным трехпалубным лайнером, который совершает круизные поездки по сибирским рекам Обь и Иртыш.

Первый рейс запланирован на 21 мая.

