В РЖД и ряде гостиниц запустили сервисы подтверждения личности по биометрии

В России начали тестировать новые сервисы подтверждения личности без бумажного паспорта. Так, например, пилотные проекты уже запустили РЖД и ряд гостиничных сетей.

В поездах Дирекции скоростного сообщения РЖД пассажиры теперь могут пройти посадку по биометрии. Пока сервис работает в тестовом режиме на начальных станциях нескольких маршрутов: Москва - Кострома, Москва - Иваново и Москва - Нижний Новгород.

Для подтверждения личности проводники используют портативные устройства с камерой. Пассажиру необходимо заранее зарегистрировать биометрию в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных на специальном сайте.

Во время посадки достаточно предупредить проводника о желании пройти идентификацию по биометрии и посмотреть в камеру устройства.

В РЖД подчеркивают, что биометрия не заменяет полностью традиционные способы посадки, а выступает альтернативой. На время пилотного проекта пассажирам все еще рекомендуется иметь при себе документ, использованный при покупке билета.

Как отмечают разработчики сервиса, новый механизм должен ускорить посадку, сократить очереди и повысить эффективность работы перевозчиков при соблюдении требований к защите персональных данных.

Параллельно аналогичный подход начали внедрять и в гостиничном секторе. Пользователи мессенджера Max теперь могут заселяться в отели с помощью сервиса "Цифровой ID" без заполнения бумажной анкеты.

Во время регистрации гость показывает сотруднику гостиницы QR-код в приложении, после чего данные автоматически подставляются в форму заселения. Сервис уже тестируется в нескольких гостиницах, включая Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Космос Шереметьево" и Mantera Supreme Seaside.

Пока система доступна только совершеннолетним гражданам России и работает в пилотном режиме. Однако в течение года сервис планируют масштабировать на несколько тысяч гостиниц по всей стране.

При этом окончательное решение о способе регистрации остается за пользователем. Как и в случае с биометрической посадкой на поезд, сотрудники гостиниц пока могут дополнительно запросить бумажный паспорт для сверки данных.

Сервис "Цифровой ID" в мессенджере представляет собой динамический QR-код, который используется для подтверждения личности и возраста пользователя. Код автоматически обновляется каждые 30 секунд, поэтому сделать его скриншот для повторного использования невозможно.

Сервис доступен только совершеннолетним гражданам России и привязывается к конкретному устройству пользователя. Сейчас цифровой идентификатор уже можно использовать в кассах самообслуживания нескольких продуктовых сетей, а также в музеях, театрах и вузах.

Создать цифровой ID можно через настройки профиля. Для этого потребуется пройти идентификацию с помощью биометрии, загранпаспорта нового образца, водительских прав или подтверждения личности через банк. При смене самого телефона или номера мобильного сервис необходимо активировать заново любым из перечисленных способов.