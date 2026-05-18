Эксперт рассказал, как сэкономить на поездке в Крым

Эксперт: отдых в Крыму осенью лучше бронировать заранее -выйдет дешевле
Раннее бронирование поможет существенно удешевить отдых в Крыму, поэтому места размещения на полуострове осенью лучше бронировать уже сейчас. Такой совет дала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
По мнению Марнопольской, осень на полуострове будет тёплой, судя по сложившемуся климату. «Стоит заказывать, бронировать себе отдых на осень сейчас, потому что осенние цены будут выше текущих», — считает эксперт.
Она подчеркнула выгоду раннего бронирования и отметила существенную экономию для тех, кто заранее забронировал летний отдых в Крыму. Сейчас цены выросли, но это связано с увеличившимся спросом туристов, который отельеры стараются удовлетворить.
Есть такое понятие — динамическое ценообразование, когда объекты подстраиваются под запросы туриста. Если запросы увеличиваются — соответственно, растёт и стоимость предложения. На пик сезона цены в Крыму будут повышены, поделилась Марнопольская с «РИА Новости».
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий выразила мнение, что цены на отдых в Крыму в этом сезоне останутся в прежних пределах, поскольку объекты размещения забронированы на 90% ещё в конце 2025 года.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эксклюзивном интервью «РИА Новости» заявил, что абсолютное большинство отельеров полуострова не пойдут на резкое повышение цен в курортный сезон 2026 года.
