Эксперт рассказал, как сэкономить на поездке в Крым

Раннее бронирование поможет существенно удешевить отдых в Крыму, поэтому места размещения на полуострове осенью лучше бронировать уже сейчас. Такой совет дала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.

© runews24.ru

По мнению Марнопольской, осень на полуострове будет тёплой, судя по сложившемуся климату. «Стоит заказывать, бронировать себе отдых на осень сейчас, потому что осенние цены будут выше текущих», — считает эксперт.

Она подчеркнула выгоду раннего бронирования и отметила существенную экономию для тех, кто заранее забронировал летний отдых в Крыму. Сейчас цены выросли, но это связано с увеличившимся спросом туристов, который отельеры стараются удовлетворить.

Есть такое понятие — динамическое ценообразование, когда объекты подстраиваются под запросы туриста. Если запросы увеличиваются — соответственно, растёт и стоимость предложения. На пик сезона цены в Крыму будут повышены, поделилась Марнопольская с «РИА Новости».

Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий выразила мнение, что цены на отдых в Крыму в этом сезоне останутся в прежних пределах, поскольку объекты размещения забронированы на 90% ещё в конце 2025 года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эксклюзивном интервью «РИА Новости» заявил, что абсолютное большинство отельеров полуострова не пойдут на резкое повышение цен в курортный сезон 2026 года.

Сравнили по кошельку: почему Турция с подорожавшим перелётом всё равно бьёт Сочи по доступности.

Россия открывает двери: 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии к концу 2026.