Мурманск стал популярным направлением среди туристов из Ирана

Мурманск стал одним из востребованных направлений среди туристов из Ирана. Особенно заметно интерес к поездкам в Заполярье вырос в зимний период.

© runews24.ru

Об этом рассказал руководитель визового центра в Иране Эхсан Багдади в эфире «Вестей». По словам специалиста, ежегодно граждане Ирана получают до 40 тысяч российских виз, большая часть из которых оформляется на длительный срок.

Собеседник «Вестей» отметил, что последние два-три года зимой многие иранские туристы отправляются именно в Мурманск. Также популярностью среди путешественников пользуются Москва и Санкт-Петербург.

Интерес к северным регионам России связан с зимним туризмом и возможностью увидеть природные особенности Арктики. Мурманская область остаётся одним из центров притяжения для гостей, желающих познакомиться с северной зимой.

Отдых отменяется: почему россияне массово остаются дома этим летом.

Турпоток иностранцев в Россию вырос на 28% за квартал, но поездки подорожали на треть.