Московские отели начали снижать цены впервые за несколько лет

В Москве более двух тысяч отелей. Многие из них впервые за несколько лет начали снижать цены. По данным Hotel Advisors в выборке Nikoliers, средний тариф на гостиничном рынке по итогам первого квартала упал на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 10 133 рублей в сутки.

Процент незначительный. Тем не менее что же стоит за ним? Основной причиной аналитики называют так называемый эффект высокой базы: с 2021 года средний тариф последовательно рос и к началу 2026 года увеличился практически вдвое, превысив накопленную инфляцию, которая за этот период составила около 40-45 процентов. Таким образом, реальный рост цен на номера с 2020-го оценивается в 30-40%. Загрузка столичных отелей в первом квартале этого года составила 66,5%, что на 0,7% выше результата прошлого года. Туристы чаще всего останавливались в трехзвездочных и четырехзвездочных гостиницах, а вот заполняемость пятизвездочных отелей снизилась на 2,6% - до 61,3%.

"Нарастающая напряженность на Ближнем Востоке с начала марта отразилась на заполняемости московских люксовых отелей, ограничив спрос со стороны наиболее платежеспособных клиентов из ОАЭ и Саудовской Аравии", - отмечает управляющий партнер компании Nikoliers Николай Казанский.

Он добавляет, что в целом загрузка московских отелей находится на рекордно высоком уровне.

"Граждане Китая активно едут в Москву. Курсы валют снижаются, это сказывается на ценовой политике отелей, которые ориентированы на иностранных туристов. То есть цена номеров снижается в валюте", - объясняет Алексей Цыганов, помощник зампредседателя Совета Федерации.

Активно едут в столицу и жители российских регионов. В ожидании гостей гостиницы запустили выгодные акции.

"Сейчас самое выгодное время для бронирования. Можно просто приехать на выходные и насладиться цветущими садами Москвы. Демократичные цены и в ресторанах. Многие заведения запускают летнее меню и "Московский завтрак" до 15:00, в рамках которого, например, большой сет из десяти разных блюд (скрэмбл, паштеты, краб и прочее) можно заказать за 990 рублей", - комментирует ситуацию Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров.

Трехзвездочные номера продаются сейчас за три тысячи рублей, рассказала "РГ" Ольга Воинова, председатель Союза "Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья".

Напомню, с рекорда начался 2026 год - на новогодние праздники в столице отдохнули 8,2 млн человек.