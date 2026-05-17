Кунгурская ледяная пещера на Урале откроется для туристов после экспертизы

В Пермском крае проведут комплексное обследование знаменитой Кунгурской ледяной пещеры, после чего будет принято решение открыть ее для туристов. Региональные власти заключили контракт с Горным институтом Уральского отделения РАН, который будет вести научные работы до конца 2026 года, сообщает местное издание «ВЕТТА 24».

В результате должно быть подготовлено экспертное заключение о мерах по сохранению особо охраняемой природной территории и условиях безопасной эксплуатации. От этого будет зависеть возобновление полноценной работы туристического объекта.

Однако до начала обследования надо урегулировать судебные споры, связанные с бывшим арендатором пещеры – компанией «Сталагмит-Экскурс». У нее отозвали лицензию в мае 2025 года и объект официально был закрыт для туристов на неопределенный срок. Теперь оператор пытается через суд вернуть право на эксплуатацию, настаивая на законности своей деятельности.

Кунгурская пещера – это уникальный природный объект возрастом около 11 тыс. лет, расположенный в городе Кунгуре Пермского края. Она считается одной из крупнейших карстовых пещер Европы и седьмой по протяженности гипсовой пещерой в мире – около 8,2 км, из которых примерно 2 км оборудованы для туристов. Пещера известна своими гротами, подземными озерами и так называемыми органными трубами, а также наличием спелеокамер и соляных комнат.

