Что туроператоры предлагают для любителей водных путешествий

Более половины мест на морских круизах, которые пройдут летом в России, уже забронированы. Самый большой спрос фиксируется на июль и август. Круизные компании привлекают путешественников не только новыми труднодоступными точками на карте, но и тематическими путешествиями.

В этом году навигация продлится 223 дня: с 17 апреля по 25 ноября. При этом наибольшим спросом традиционно пользуются круизы на майские праздники и летний период, рассказали "РГ" представители круизных компаний. Также бизнес фиксирует тенденцию на продление пикового сезона до октября.

"К середине февраля по всему рынку была забронирована уже треть предлагаемых мест, летние круизы были реализованы на 50-60%. В целом же рынок стабилен, высокий интерес туристов к круизному формату сохраняется, с января по апрель мы видим рост с динамикой 5-7% по сравнению с прошлым годом", - рассказали в компании "Созвездие", которая входит в Российский союз туриндустрий.

В "Донинтурфлоте" рассказали, что традиционно наибольший спрос фиксируется на июль и август - время школьных каникул и основной отпускной сезон.

"Круизы на праздничные дни и длительные маршруты продолжительностью 10-14 дней туристы бронируют заблаговременно. Осознанный подход к выбору путешествий и желание зафиксировать лучшие каюты и маршруты говорят о высоком доверии к речным круизам. Одновременно с этим снижается глубина бронирования коротких круизов продолжительностью 3-4 дня. Такой рейс может быть забронирован за две недели. Импульсивность подобных запросов говорит о том, что круиз стали рассматривать не только как возможность отправиться в отпуск, но и как способ провести выходные", - говорит пресс-секретарь компании Светлана Боровая.

Традиционные маршруты по Волге до сих пор остаются наиболее популярными: от Москвы до Астрахани и обратно с заходом в Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Волгоград. Также популярны круизы между Москвой и Санкт-Петербургом. Компании фиксируют рост интереса к круизам по Каме с посещением Перми (туда и обратно из Москвы за 16 дней).

Как рассказывают в "Созвездии", среди тех, кто уже объездил всю Центральную Россию, устойчивым спросом пользуются круизы по Сибири: Обь и Иртыш на теплоходе "Северная сказка", а также реки Енисей, Лена и озеро Байкал.

В этом году в турах по сибирским рекам будет впервые запущен рейс до Омска.

"Маршрут пройдет по протяженному и малоиспользуемому участку выше Тобольска, где круизов не было много лет, а трехпалубные теплоходы ранее вовсе не заходили", - рассказали в "Созвездии".

Для обновления маршрутов круизные компании оснащают теплоходы скоростными лодками, на которых можно высадить туристов в местах, где нет полноценной причальной инфраструктуры.

В "Донинтурфлоте" рассказали, что добавили несколько новых экскурсионных точек. В маршруты из Москвы включено посещение национального парка "Завидово", имеющего статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в рамках круговых маршрутов из Москвы организована экскурсия в Вологду - один из культурных центров Русского Севера. На южных направлениях из Ростова-на-Дону в программу войдет город Константиновск.

Если говорить о стоимости, то средний чек недельного классического круиза летом составляет примерно от 60 тыс. до 150 тыс. рублей на человека. А вот аудитория круизных туров за последние несколько лет поменялась. Раньше 70% теплоходов в России работали с иностранными туристами - из Европы, Америки, Австралии, Японии, рассказывает соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам, заместитель генерального директора компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

"Сам формат такого отдыха для иностранных туристов необыкновенно интересен, в частности, круизы между Москвой и Санкт-Петербургом с насыщенной экскурсионной программой, с заходом в Карелию", - рассказывает она.

Теперь же на круизах путешествует больше россиян, но и тут фиксируют изменения - аудитория такого отдыха молодеет. Если еще 7-10 лет назад средний возраст "круизёра" был в рамках 50-60 лет, то сегодня он составляет 35-45 лет, говорят в "Созвездии".

"Значительный приток молодой аудитории наблюдается в круизах выходного дня - 3-дневных путешествиях с пятницы по воскресенье, в которые можно отправиться из Москвы, Петербурга, Казани и других круизных хабов России", - добавили в компании.

Светлана Боровая отмечает, что в прошлом году количество отдыхающих в возрасте 35-40 лет выросло на 15%. Тенденцию к омоложению аудитории она связывает с растущей популярностью современных туристических форматов, с медитативными практиками и посещением так называемых мест силы.

"Все больше туристов предпочитают шумным приморским курортам путешествия по речным маршрутам юга и Центральной России. Это подтверждает и рост запросов на каюты категории "люкс" с персональным балконом, что позволяет обеспечить уединение и наслаждение речными пейзажами", - говорит она.

Также компании развивают формат тематических круизов. Например, "Созвездие" запускает 22-дневный театральный круиз по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань, где в программу включены десять спектаклей в крупнейших городах маршрута.

"Другой показатель тренда - "секретные круизы", в которых маршрут раскрывается постепенно, уже по ходу путешествия. Такой формат апеллирует к аудитории, ориентированной на эмоции и эффект новизны: по данным компании, на сезон 2026 года в таком рейсе осталась всего одна каюта", - рассказали в компании.

Третий экспериментальный формат - интерактивный круиз "День выборов", где туристы голосуют за стоянки, программу на борту и даже элементы сервиса.

В "Донинтурфлоте" говорят, что у них одним из хитов прошлого сезона стали круизы, посвященные определенной тематике: пиратская, новогодняя, восточная. Такой формат очень нравится семейным туристам из-за тематических конкурсов и командных игр.

"В навигации 2026 года у нас состоятся круизы, где отдыхающие смогут погрузиться в творчество и пообщаться в неформальной обстановке с художественным руководителем театра "Малый Трианон" Ярославой Бубновой, музыкантом Андреем Косинским, заслуженным артистом России Геннадием Ветровым, скрипачкой-виртуозом Тамарой Сидоровой", - отметили в компании.

Сдерживающим фактором компании назвали не причалы или технические сложности, а устаревшее мнение о круизах, хотя за последние 10 лет ситуация очень сильно изменилась: теплоходы сейчас имеют современные стильные интерьеры, питание становится гастрономическим. По мнению бизнеса, как только отдыхающие прочувствуют новую ценность круизного отдыха и соотнесут ее со стоимостью, рынок получит мощный импульс.