В Сочи растут цены на отдых на пляжах

В преддверии летнего сезона на пляжах Сочи и Адлера готовятся к встрече туристов. Всего их насчитывается более 180, в том числе местные власти заявили об открытии 11 новых пляжных зон в Лазаревском и Хостинском районах. Кроме обновленной инфраструктуры курортников также будут встречать другие цены на обслуживание. Редакция узнала, что происходит со стоимостью аренды шезлонгов в Сочи и Адлере.

С ценами на предстоящий сезон определились еще не все пляжи, хотя уже можно говорить о тенденции роста тарифов.

На Центральной набережной Сочи в пляжном комплексе «Маяк» отдых для семьи из 3–4 человек стоит 15,5 тыс. руб. за неделю. За эти деньги предлагают пару шезлонгов с матрасами и столько же кресел-мешков под зонтом, а также стол. Год назад за аналогичный набор нужно было заплатить 12,5 тыс. руб.

В новом сезоне на пляжах «Маяк» и «Ривьера» удобные места для двоих отдыхающих обойдутся в 11,9 тыс. руб. также за семь дней. Аренда бунгало на галечной полосе – почти 27,7 тыс. за неделю. Абонементы на 3–5 дней получаются чуть дороже в пересчете на человека. При этом для успевших забронировать места до конца мая шезлонги будут стоить вдвое дешевле по всем тарифам.

Изменилась стоимость услуг и на «Рыжем пляже»: минимальная цена на одного – 1 тыс., вместо 900 руб. прошлым летом. В стоимость включены шезлонг с матрасом, пляжное полотенце и бутылка воды. А вот тариф на «ракушку» (мягкие места для 2–3 человек) остался прежний – 3 тыс. за день. Кроме места под солнцем есть раздевалки и душевые кабины, а также обещаны бесплатный wi-fi и развлечения.

В популярном у туристов сочинском отеле «Жемчужина» пользование пляжем для своих гостей входит в стоимость размещения, а вот забредшим «со стороны», придется заплатить. На сайте гостиницы дневная аренда шезлонга обозначена в 1 тыс. руб. – как и годом ранее. Не изменилась стоимость абонемента на 15 дней – 11 тыс., а также пляжного полотенца – по 500 руб. за визит.

Традиционно меньше просят за пляжное оборудование в Адлере, где можно также арендовать шезлонг без матраса для экономии или вообще расположиться на свободном месте рядом с водой – бесплатно.

В среднем стоимость лежака в сезоне–2026 в Сочи, Адлере и Сириусе находится в диапазоне 600–1200 руб. в день, а места повышенной комфортности могут стоить 3–20 тыс.

