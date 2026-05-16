В отелях и санаториях Крыма раскупили закончились стандартные номера

Несмотря на то, что в этом году Анапа, где пляжный сезон должен состояться, оказывает серьезную конкуренцию Крыму, отели на полуострове снижать цены не торопятся. Даже наоборот – отдых за год подорожал, а в некоторых местах очень заметно.

Так, неделя с 14 июня в пятизвездочном отеле Palmira Palace Resort & Spa в Ялте обойдется в 164 тыс. на двоих с завтраками. Год назад аналогичное удовольствие было гораздо дешевле – 116 тыс. руб.

Проживание в санатории «Ай-Петри» во второй половине июня летом 2025-го в стандартном номере стоило 68 тыс. руб. Сейчас остались в наличии только номера класса «комфорт», недельный отдых в них стоит от 84 тыс. Все более дешевое уже забронировано.

Похожая ситуация и в спа-отеле «Ливадия» под Ялтой. «Стандарты», которые в прошлом году продавались за 73 тыс. руб. за 7 ночей, разобрали, а «комфорт» на 9 тыс. руб. дороже – 82 тыс. руб. на двоих.

При этом в некоторых средствах размещения ценник почти не изменился. Например, 7 ночей в отеле «Ялта Интурист» 4* в июне 2025-го стоили 110 тыс. руб., сейчас 113 тыс. В стоимость проживания включены завтраки, трансфер и пользование бассейнами. Такой же рост цен в пансионате «Морской» в Семидворье под Алуштой, где остановиться на неделю можно за 49 тыс. руб. – это на 3 тыс. руб. больше, чем год назад.

Ранее мы написали, что средняя загрузка крымских отелей на июнь составляет 55%, что на 8% выше, чем в 2025-м.