В Калининграде призвали снимать на видео гидов, несущих туристам околесицу

Власти Калининградской области предложили туристам снимать на видео гидов, которые, по мнению чиновников, искажают исторические факты или рассказывают «околесицу», и направлять эти записи в региональное министерство по культуре и туризму.

С такой инициативой выступил глава ведомства Андрей Ермак. По его словам, власти хотят получать конкретные доказательства нарушений.

«Некоторые экскурсоводы позволяют себе некорректную информацию выдавать как истину в последней инстанции и вводить в заблуждение наших гостей. Когда в соцсетях пишут, что гиды несут непонятно что, хотелось бы узнать детали: кто, где и когда. Лучше в этом случае прилагать видео», – цитирует чиновника издание «Клопс».

При этом Ермак уточнил, что эмоциональные элементы подачи и фантазийные детали в экскурсиях допустимы. В качестве примера он привел истории про «орден стальной рыси» или «биороботов замка Тапиау». Однако искажать исторические факты, по мнению властей, нельзя категорически.

Как пояснили в министерстве, сначала с экскурсоводами будут проводить профилактические беседы. Если нарушения повторятся, может быть поставлен вопрос о лишении аттестации.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди туристов и представителей отрасли.

«Конечно, бывают гиды, которые несут ерунду, среди них много и тех, кто не прошел аттестацию и они работают незаконно. Будет ли работать инициатива, надо проверить, но, думаю, чтобы она работала, необходимо ее гостям целенаправленно продвигать. А они ведь едут отдыхать, а не гида проверять. Кроме того, не все гости такие уж продвинутые, чтобы вообще понимать, им ерунду рассказывают или нет, люди же все разные», – прокомментировала TourDom.ru руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева.

В комментариях пользователи отмечают, что туристам сложно определить, где гид говорит правду, а где допускает вымысел. Некоторые считают, что контролировать качество экскурсий должны сами власти через «контрольные закупки» и мониторинг открытых видеороликов гидов в интернете.

Другие пользователи сомневаются, что туристы станут специально записывать экскурсии на видео:

«Типа когда слышишь чушь от гида, его надо попросить повторить и снять на камеру?!» – иронизируют комментаторы.

Впрочем, часть туристов поддержала инициативу. По мнению подписчика телеграм-канала «Крыша ТурДома», видеозапись может стать доказательством при обращении за защитой прав потребителей и позволит требовать возврата денег за некачественную экскурсию.

Напомним, с 1 марта 2025 года экскурсоводы и гиды-переводчики могут работать только при наличии обязательной государственной аттестации. За проведение экскурсий без нее предусмотрены штрафы.

