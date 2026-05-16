Каким встречает свой день рождения приморский город Находка

18 мая 2026 года Находка отметит 76-й день рождения. Город, выросший из дикой бухты, которую русские моряки назвали своей удачей, сегодня стоит на пороге больших перемен. Новые предприятия, газификация, туристические тропы и легендарные сопки, хранящие древние тайны: прошлое и будущее здесь сплелись в тугой узел. В материале RT рассказываем, чем жила, как меняется и чем удивляет Находка в наши дни.

История строительства города Находки в Приморском крае

Экспедиция британских кораблей и древняя история бухты

Раскопки показали, что люди на территории современного Находкинского района жили ещё в эпоху палеолита — от 10 до 40 тысяч лет до нашей эры. Особенно много древних стоянок было обнаружено в районе сопок Брат и Сестра. Найденные здесь археологические памятники датируются от каменного века до средневековья.

Первые письменные свидетельства о местности, известной нам сегодня как город Находка, относятся к XIX веку. Побережье дальневосточного залива Петра Великого — огромной и тогда ещё почти неизведанной акватории — исследовали британский паровой шлюп «Барракута» и 60-пушечный фрегат «Винчестер». Утром 21 августа (по старому стилю) 1855 года европейские моряки впервые вошли в воды будущей Находки.

Неизвестный залив англичане назвали Горнет. Моряки осмотрели побережье, небольшие бухты и редкие поселения местных жителей, после чего продолжили путь. Спустя несколько лет офицер «Барракуты» Джон Мортлок-Тронсон издал книгу о плавании, где описал увиденные места. Берега показались ему тихими и очень плодородными.

Открытие бухты Находка русскими моряками

Летом 1859 года к южным берегам Приморья подошёл русский морской отряд во главе с генерал-губернатором Восточной Сибири графом Николаем Николаевичем Муравьёвым-Амурским. Флагманом экспедиции был пароходо-корвет «Америка», в честь которого впоследствии долгие годы и назывался залив, ранее обозначенный англичанами как Горнет.

Тогда же в заливе была открыта удобная бухта, по приказу Муравьёва-Амурского получившая имя Находка. Так на карте Российской империи впервые появилось название, которое предстояло носить и будущему городу.

Исследование побережья, первые карты и переселение

Российские мореплаватели и учёные, в их числе гидрограф Василий Матвеевич Бабкин, составили первые карты и продолжили изучения побережья. Тогда же закрепились новые географические названия: залив Америка, бухта Находка и рейд Врангеля.

В 1868 году было решено создать в бухте Находка промышленно-сельскохозяйственную факторию. Возглавил её уполномоченный департамента уделов России Гаральд Фуругельм. Весной 1869 года сюда прибыли первые колонисты — переселенцы из Финляндии. Они построили фермы, склады, лесопильню, мельницу, наладили хозяйство и китобойный промысел.

Однако жизнь на далёком берегу оказалась весьма тяжёлой. Поселение страдало от дефицита средств и выхода на рынки сбыта. Когда затонула паровая шхуна «Находка», фактория фактически оказалась отрезанной от внешнего мира. Колонисты добирались до Владивостока на лыжах, дорога занимала недели. После смерти Гаральда Фуругельма проект постепенно пришёл в упадок, и в 1873 году факторию закрыли. Бухта осталась без постоянного русского присутствия, ушли и манзы — переселенцы из Китая.

Деревня Американка и развитие порта

Переломным стал 1907 год. Тогда на берегу реки Каменка возникла деревня Американка, где стали жить переселенцы из Черниговской губернии. Появились и другие населённые пункты, туда приехали выходцы из Бессарабии, Белоруссии, Украины, Эстонии, а также корейские семьи. Побережье постепенно оживало. Развивались рыбацкие хутора, фермы, пункты торговли. И так начинается история современной Находки.

В 1930-е годы эта территория приобретает важное оборонное значение. Строятся военно-морские базы, возводятся артиллерийские батареи, создаётся погранотряд, призванный защитить Приморье от шпионажа, диверсий и браконьерства. В 1939 году, после визита секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Александровича Жданова, было решено перенести мощности торгового и рыбного портов из Владивостока в Находку. Началась масштабная стройка под руководством НКВД, в том числе использовался труд заключённых.

Великая Отечественная война замедлила строительство, но уже в 1944 году оно возобновилось с новой силой. Через три года морской торговый порт принимал первое иностранное судно — датский пароход «Грета Меркс».

Развитие в XX веке и современная Находка

18 мая 1950 года Находка официально получила статус города. В то время здесь проживало около 28 тысяч человек. Город начал быстро расти, строились школы, магазины, жилые кварталы, предприятия. Морской порт связал Советский Союз со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Чуть позже, в 1972-м, залив Америка был переименован в честь города и теперь известен как залив Находка.

Сегодня в Находке по-прежнему чувствуется тесная связь с морем. Порт остаётся сердцем городской жизни, а бухты, сопки и побережье напоминают о временах, когда эти земли только начинали открываться для России.

Даже герб Находки говорит об особой роли города. Золотой якорь на нём символизирует мореходство и порт, ставший морскими воротами страны на Тихом океане. Крылья Меркурия говорят о торговле и движении вперёд, а синие и зелёные цвета соединяют в одном образе море и приморскую тайгу.

«Тропа осьминога», Находкинский завод минудобрений и другие планы по развитию Находки до 2030 года

В июне 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа на период до 2030 года. Документ включает 90 мероприятий, направленных на масштабное обновление городской среды, развитие производства и социальной сферы.

Согласно этому плану Находка должна к 2030 году выйти на устойчивый рост качества жизни. Один из главных демографических ориентиров — повышение рождаемости с 9,9 новорождённых на 1000 человек в 2020 году до 10,3 к 2030-му. Добиться этого предполагается системными мерами: строительством нового многопрофильного стационара и поликлиники, детских садов, а также масштабным благоустройством и развитием спортивной инфраструктуры. Другая интересная цифра — долю людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, к 2030 году намерены поднять с 41,5% до 70%.

Амбициозны и планы увеличения выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Планируемый показатель — в 3,7 раза. Это один из самых сильных целевых индикаторов, который напрямую связан с запуском крупных промышленных проектов, в первую очередь Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), и модернизацией портовой инфраструктуры. Именно они обеспечат взрывной рост валового продукта.

Находкинский завод минеральных удобрений — это будущее высокотехнологичное и экологичное производство метанола и карбамида в Приморском крае. Ежегодно на первой очереди планируется выпускать 1,8 млн тонн метанола, на второй — 3 млн тонн карбамида. Основной продукт — метанол, получаемый из природного газа путём трёхстадийного риформинга, новейшей технологии, которая существенно снижает углеродный след.

Строящийся завод входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов страны. Основные рынки сбыта — Азия и Латинская Америка.

Благодаря проекту Находка будет газифицирована. На смену одиннадцати мазутным и угольным котельным построят две газовые. Это обеспечит централизованное горячее водоснабжение, воздух очистится от сажи и копоти. На предприятии будет реализован принцип замкнутого цикла, что избавит Находку от загрязнений вредными веществами. НЗМУ будет окружать километровая санитарно-защитная зона, в которую не попадает ни жилая застройка, ни рекреационные территории.

План социально-экономического развития затрагивает практически все основные направления жизни города. В нём отмечается здравоохранение, большое внимание уделено образованию, спорту и культуре, общему благоустройству.

Большую ставку делает регион на туризм. Уникальный пешеходный маршрут «Тропа осьминога» протяжённостью 6,2 километра пройдёт вдоль скалистого побережья залива Восток, соединив три популярные зоны отдыха — бухту Прозрачную (вместе с озером Рица), а также пляжи Отрада и Золотари. Идея создания «Тропы осьминога» изначально принадлежала активным жителям Находки, а затем получила мощную федеральную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

На всём протяжении пути будут оборудованы удобные лестницы, деревянные настилы, смотровые площадки с панорамными видами на Японское море и остров Аскольд. Траектория тропы корректируется для сохранения краснокнижных растений, а все конструкции изготавливаются из долговечных материалов. Проект должен быть завершён уже в 2026 году и станет новой визитной карточкой Находки. Ежегодно он сможет принимать до 70 тыс. посетителей.

Природа и климат Находки

Климат Находки — это холодные ветреные зимы и тёплые влажные лета. Хотя официальные данные фиксируют годовой диапазон от -15 °С до +22 °С, реальный комфорт сильно зависит от влажности и ветра.

Самым ветреным месяцем считается январь, а в целом «сезон ветров» длится с середины октября до середины марта. Море у берегов холодное большую часть года. Купальный сезон короткий: вода прогревается до комфортных +19 °C только в августе. Зато в сентябре здесь ещё купаются.

Сопки Брат и Сестра, пляж в бухте Триозёрье и «Сад камней»: природа и достопримечательности Находки

Главная жемчужина Находки — знаменитые сопки Брат и Сестра. Геологи утверждают, что миллионы лет назад они были частью морского дна, когда-то здесь росли тропические леса. Горы окутаны интересными легендами. Рассказывают, что у подножия Брата находилась кумирня языческих богов небесных стихий, которые, по преданию, исцеляли любые недуги и никогда не отказывали просящим, поэтому сюда приезжали даже из Китая.

Сегодня склонах Сестры настоящий ботанический сад под открытым небом: около 300 видов растений, среди которых редкий можжевельник из Красной книги России, лимонник и дикие орхидеи. А в скалах гнездятся беркуты и чёрные грифы, за ними лучше наблюдать в бинокль. Брату повезло меньше: в сороковые сопку превратили в известняковый карьер, добыча активно велась до семидесятых, когда вершину горы снесли. Так памятник природы потерял свой живописный вид.

Хранит сюрпризы и береговая линия. В акватории залива Находка находится остров Лисий — особо охраняемая территория с более чем 400 видами растений и крупнейшим в этих краях птичьим базаром. Ещё одна звёздочка города — искусственное озеро Приморское, больше известное в народе как Рица, уникальный для региона пресноводный водоём.

В 40 километрах от города находится бухта Триозёрье. Своё название она получила из-за трёх пресных озёр рядом с пляжем. Берег покрыт мелким белым песком, в солнечную погоду вода отражает небо и становится лазурной. Бухту обрамляют скалы с округлыми камнями, здесь обитают морские ежи и звёзды. Небольшой островок Крейсер неподалёку — зоологический памятник природы с птичьими базарами.

Есть в Находке и уголок Японии — «Сад камней». Он был открыт в честь первой годовщины побратимских отношений с городом Цуругой. Идея принадлежала руководителям обоих городов, проектировали и строили сад японские дизайнеры вместе с работниками местного завода.

Это не просто лужайка с разбросанными камнями. Каждый камень здесь подобран по породе, размеру, цвету и форме в соответствии с философскими принципами японской традиции. Даже гравий между камнями имеет нужный цвет и плотность. Большинство архитектурных элементов сделаны из бетона, но выглядят как дерево. Умиротворение и спокойствие этого сада располагают к медитации, навевая желание глубоко погрузиться в себя.