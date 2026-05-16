Директор «Архыза» поделился планами на следующие несколько лет

Горнолыжный курорт "Архыз" планирует к 2030 году войти в топ-3 в России по протяженности трасс. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук.

"В перспективе курорт планирует масштабироваться до четырех туристических деревень. Проект планировки территории разработан и утвержден Минэкономразвития. Здесь будут созданы еще 30 км горнолыжных трасс и шесть канатных дорог плюс к девяти существующим. Таким образом, к 2030 году мы достигнем показателей в 15 канатных дорог и 57 км горнолыжных трасс, став по совокупным темпам третьим курортом в стране по протяженности горнолыжных трасс", - сказал он.

Гендиректор напомнил, что сейчас на территории курорта функционируют две туристические деревни: "Романтик" и активно строящаяся "Лунная поляна". На "Архызе" действует 27 км горнолыжных трасс, девять канатных дорог, оснащенных системами искусственного снегообразования, 50 км экологических пешеходных маршрутов, более 32 км трасс байк-парка.

Курорт является особой экономической зоной (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа и занимает первое место среди всех ОЭЗ такого типа в стране по количеству резидентов и объему привлеченных инвестиций, по масштабам строительства коллективных средств размещения (КСР) и точек общественного питания.

"На сегодня резидентами уже создан и введен в эксплуатацию 31 объект КСР общим номерным фондом более 3 тыс. номеров, это 5,5 тыс. мест размещения. 43 резидента заключили с нами соглашения, общий портфель инвестиций составляет более 107 млрд рублей. Цель этих соглашений - к 2030 году создать более 12 тыс. номеров", - рассказал Киранчук.

Он напомнил, что в прошлом году была успешно пройдена экспертиза нового проекта по созданию горнолыжной инфраструктуры на курорте.