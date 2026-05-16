Что мешает улучшить качество сотовой связи на горнолыжных курортах

Гендиректор "Архыза": улучшение связи на курорте упирается в конкуренцию
Улучшение качества сотовой связи и интернета на горнолыжном курорте "Архыз" упирается в конкуренцию между операторами. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук.
"Создаем совместно с "Мегафоном" сеть вышек с базовыми станциями. В прошлом году на северном склоне открыли базовую станцию "Мегафона", в этом году откроем на южном склоне. Ведем также с операторами "большой четверки" активные переговоры. К сожалению, пока они видят друг в друге конкуренцию. В Москве на новую вышку все приходят со своим оборудованием, а здесь еще существует некая конкуренция. Пытаемся договориться", - сказал он.
Гендиректор также рассказал о развитии транспортной доступности курорта. В начале 2029 года здесь планируется открыть аэропорт. Параллельно Карачаево-Черкесская Республика реализует проект строительства объездной дороги.
"Планируется, что в 2028 году будет построена объездная дорога села Архыз, которая позволит миновать улицу Ленина и сократить время пути. Время пути до аэропорта составит 1 час 10 минут", - добавил он.