Что мешает улучшить качество сотовой связи на горнолыжных курортах

Улучшение качества сотовой связи и интернета на горнолыжном курорте "Архыз" упирается в конкуренцию между операторами. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук.

"Создаем совместно с "Мегафоном" сеть вышек с базовыми станциями. В прошлом году на северном склоне открыли базовую станцию "Мегафона", в этом году откроем на южном склоне. Ведем также с операторами "большой четверки" активные переговоры. К сожалению, пока они видят друг в друге конкуренцию. В Москве на новую вышку все приходят со своим оборудованием, а здесь еще существует некая конкуренция. Пытаемся договориться", - сказал он.

Гендиректор также рассказал о развитии транспортной доступности курорта. В начале 2029 года здесь планируется открыть аэропорт. Параллельно Карачаево-Черкесская Республика реализует проект строительства объездной дороги.