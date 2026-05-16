Директор курорта «Архыз» поделился ожиданиями от летнего сезона

Горнолыжный курорт "Архыз" может принять летом 2026 года не менее 400 тыс. туристов, сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук.

"Туристический поток зимой составил 661 тыс. гостей, а летом мы ожидаем не менее 400 тыс. гостей", - сказал он.

В целом по итогам 2025 года курорт посетили более 1 млн человек, рассказал гендиректор. По его словам, зимой туристы приезжают в основном на неделю, летом - на три-четыре дня.

"Наблюдаем тенденцию к задержке в горах, потому что люди открывают для себя локации, куда можно еще сходить на курорте. На пять-шесть дней длительность пребывания смещается", пояснил Киранчук.

Также он отметил, что к декабрю 2026 года на "Архызе" планируется построить еще пять коллективных средств размещения (КСР) на 570 номеров. На сегодняшний день уже введен в эксплуатацию 31 объект КСР общим номерным фондом более 3 тыс. номеров. В среднем зимой туристы тратят около 36,5 тыс. рублей на одного человека на курорте, летом - порядка 20 тыс. рублей с учетом питания и спортивных активностей.