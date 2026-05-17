Эксперт объяснил популярность сонных туров

Снизить тревожность и восстановить работоспособность помогут специальные сонные туры. Этот вид туризма набирает популярность в России. Люди выбирают уединенные базы на природе или гостиницы, в которых есть оздоровительные программы, а постояльцам гарантируют покой и тишину. С новым трендом ознакомился корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Большинство людей едут в путешествие за впечатлениями: морем, рестораном, музеями. Сонный туризм предлагает принципиально другое: уехать, чтобы, наконец, выспаться, забыть про рабочие чаты и гаджеты в руках и погрузиться в атмосферу релакса и попробовать перезагрузиться.

Сонный туризм – это короткие поездки на два-три дня: чтобы побыть в одиночестве, уединение без цифровых раздражителей. За последние три года спрос такой вид отдыха в России вырос в 15 раз.

«Было бы счастье, да несчастья помогло. Вот эта пандемия, которая сделала его дом рабочим офисом, показала человеку, насколько важно выспаться. Ведь раньше дом это было гнездышко, а потом оно перестало быть таковым», — Роман Бузунов, врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России.

Анна Ладария, руководитель отдела маркетинга одного московского отеля рассказала, чем оборудованы номера, куда люди приезжают отоспаться.

«Все наши кровати оснащены ортопедическими матрасами. Правильное положение тела и качественный сон, охлаждающая подушка, блэкаут-шторы, в которые свет не проникает», — перечислила она.

Как и звук. Полная шумоизоляция. Условия для сна идеальные. Увлажненный воздух и утяжеленное одеяло.

Стоимость размещения в номере для здорового сна варьируется от 13 до 40 тысяч рублей в сутки, в зависимости от уровня отеля.

«Важно глобально думать о качестве сна. К сожалению, это тоже проблема», — подчеркнул врач-сомнолог Роман Бузунов.

«Сонный туризм» не стоит воспринимать как побег от жизни. Это скорее сознательная пауза для восстановления себя. Покой и отдых от цифровой зависимости.

По прогнозам экспертов турбизнеса, на фоне хронических стрессов и недосыпа жителей крупных городов тур «на сон» в ближайшее время из нишевой идеи превратится в полноценный рыночный сегмент.