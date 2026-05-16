Туристам в Приморье напомнили о правилах

Побережья Приморского края стали защищать бетонными блоками от несанкционированного проезда к морю, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное правительство.

Одно из первых заграждений появилось на острове Русском в бухте Боярин. По дороге вдоль бухты люди едут к паромной переправе на острова Попова и Рейнеке, и там же, на береговой линии, паркуются. Это затрудняет проезд остальным водителям и нарушает Водный кодекс РФ, поэтому выезд на берег закрыли бетонными блоками.

Всего на острове Русском защитят от несанкционированного проезда почти 850 метров береговой полосы.

Места, где бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» устанавливают бетонные блоки, выявляют в том числе по жалобам отдыхающих. В прошлом году в чат-бот администрации поступило более ста обращений по факту ненадлежащей организации отдыха у воды, в том числе на парковку на берегу. Бетонные блоки были установлены в районе улицы Лиманной (побережье Амурского залива в посёлке Трудовое), на побережьях бухт Карпинского и Щитовой.

Приморцам напоминают о штрафах за парковку у воды: от 3 до 4,5 тысячи рублей для обычных водителей, от 8 до 12 тысяч рублей для должностных лиц, в том числе для тех, кто приехал к воде на служебном транспорте, от 200 до 400 тысяч рублей – для юридических лиц. Ширина водоохранной зоны моря, где парковка и движение транспорта запрещены, составляет 500 метров, водоохранная зона рек – от 50 до 200 метров в зависимости от их протяжённости.

В этом году в зонах прибрежного отдыха будут работать административные комиссии, чтобы пресекать нарушения.