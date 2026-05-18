Сергиев Посад: топ-10 достопримечательностей, что посмотреть и куда сходить

Сергиев Посад был основан в 1337 году и является одним из старейших городов России. Он знаменит благодаря Сергию Радонежскому - создателю Троице-Сергиевой лавры, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сергиев Посад - духовная столица Московской области и настоящая жемчужина Золотого кольца России. За один день здесь можно увидеть главную святыню России, а также посетить уникальные музеи. В данной подборке - топ-10 мест города, готовый маршрут и советы, как спланировать поездку без гида.

Коротко о главном

Главное: основа города - Троице-Сергиева Лавра (ЮНЕСКО), вход бесплатный.

основа города - Троице-Сергиева Лавра (ЮНЕСКО), вход бесплатный. Топ-3: Лавра, Музей игрушки, Гефсиманский Черниговский скит.

Лавра, Музей игрушки, Гефсиманский Черниговский скит. Маршрут: Лавра - Обед в Кухмистерской - Музей игрушки - Прогулка по Скитским прудам.

Лавра - Обед в Кухмистерской - Музей игрушки - Прогулка по Скитским прудам. С детьми: Музей игрушки имени Н. Д. Бартрама и Музей советского детства.

Музей игрушки имени Н. Д. Бартрама и Музей советского детства. Бюджет: билеты в музеи - 150-500 руб., электричка из Москвы - 400 руб.

билеты в музеи - 150-500 руб., электричка из Москвы - 400 руб. Совет: приезжайте в будни, чтобы избежать очередей в Лавру.

Топ-10 достопримечательностей Сергиева Посада

1. Троице-Сергиева Лавра

Сергиев Посад. Ансамбль Троице-Сергиевой лавры. Памятник русской архитектуры, объект Всемирного наследия // Фото iStock

Ежегодно привлекает тысячи паломников, многие русские цари также регулярно посещали это святое место. Дмитрий Донской приезжал сюда за благословением перед Куликовской битвой, а Иван Грозный и Алексей Михайлович Тишайший отправлялись сюда на богомолье почти каждый год.

Храмовый интерьер Троице-Сергиевой лавры // Фото iStock

В Средние века монастырь играл важную роль в политической жизни Руси, был опорой московских князей в объединении государства и героически отражал осады захватчиков в период Смутного времени. С сентября 1608 года до января 1610 года монастырь осаждали польско-литовские интервенты, но защитники обители сумели выстоять перед превосходящими силами противника. Героическая оборона Троице-Сергиевой Лавры стала символом мужества русского народа, а этот сюжет вдохновлял художников и много веков спустя (например, этому посвящена картина Василия Верещагина "Осада Троице-Сергиевой лавры" 1891 года).

Ансамбль монастыря включает более 10 храмов и церквей, всего же на территории комплекса находится более 50 строений. Церковь в честь Сошествия Святого Духа на апостолов (Духовская церковь, 1476-1477 гг.) - вторая каменная церковь монастыря. У этой церкви достаточно необычное архитектурное решение - это храм-звонница (колокола располагаются под барабаном). А храм в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1635-1637) - единственный шатровый храм Лавры.

2. Свято-Троицкий собор (внутри Лавры)

Свято-Троицкий собор на территории Лавры. Построен в 1422-1423 гг. // Фото iStock

Древнейшее из сохранившихся зданий Троице-Сергиевой лавры. Именно здесь находятся мощи преподобного Сергия Радонежского - главная святыня Лавры. Собор был воздвигнут в 1422-1423 годах из белого камня. Существует версия, что строили его сербские мастера. Этот крестово-купольный храм с одной главой и тремя апсидами выполнен в достаточно аскетичном стиле. Фасады, апсиды и барабан украшает лишь пояс из трех лент "плетеного" узора. Отличительной особенностью является достаточно вытянутый высокий барабан, увенчанный шлемовидной главой. Главный храм Лавры уникален еще и потому, что сохранилось крайне мало памятников раннемосковского зодчества конца XIV - начала XV века.

3. Успенский собор (внутри Лавры)

Успенский собор - крупнейшее сооружение Троице-Сергиевой лавры, возведенное в 1559-1585 годах по типу Успенского собора Московского Кремля // Фото iStock

Величественный пятикупольный Успенский собор был заложен по приказу царя Ивана IV Грозного, который лично присутствовал при закладке храма. Собор возвели в 1559-1585 годах по образцу Успенского собора Московского Кремля. Величественный храм увенчан пятью тесно поставленными главами с голубыми куполами со звездами (церкви с синими куполами чаще всего посвящены Богородице - этот собор освящен именно в честь Успения Пресвятой Богородицы). В 1684 году Собор был расписан фресками ярославскими и троицкими мастерами под руководством известного иконописца Дмитрия Плеханова.

4. Музей советского детства

Музей, открывшийся в 2018 году, посвящен играм и игрушкам советских детей периода 1950-х - начала 1990-х годов. В экспозиции представлены советские игрушки разных лет, от кукол и сказочных персонажей до настольных игр. Посетители с удовольствием рассматривают и впечатляющую коллекцию моделей автомобилей. Кроме того, в музее воссозданы советские интерьеры: можно увидеть оригинальную мебель тех лет и узнаваемые предметы быта. А в музейной лавке можно приобрести сувениры, созданные по советским образцам.

5. Смотровая площадка "Блинная гора"

"Блинная гора", Сергиев Посад. Историческая смотровая площадка на высоком холме у стен Троице-Сергиевой лавры // Фото iStock

Блинная гора получила такое название потому, что раньше здесь кормили блинами многочисленных паломников, направлявшихся в Лавру на богомолье. Это место находится всего в двух километрах от Лавры. Именно отсюда открывается самый живописный вид на ансамбль монастыря. Сейчас Блинная гора служит площадкой для различных городских мероприятий, ярмарок и фестивалей.

6. Музей "Сергиевская кухмистерская"

Интересный музей-кафе, где можно попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам из кулинарных книг Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой. Книга Елены Молоховец "Подарок молодым хозяйкам и средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" была написана в 1861 году. Музейное кафе предлагает гостям около 50 различных блюд, приготовленных по рецептам из этой книги. Также здесь проходят интерактивные экскурсии по истории русской кулинарии.

7. Гефсиманский Черниговский cкит

Гефсиманский Черниговский скит. Мужской монастырь XIX века с уникальными пещерами по образцу Киево-Печерской лавры // Фото iStock

Скит был основан в 1840-х годах, когда некоторые монахи стали устраивать здесь подземные кельи для уединенных молитв. Со временем здесь появились и подземные, и надземные храмы. В 1886-1897 годах был построен пятиглавый храм во имя иконы Черниговской Богоматери. Интересно, что этот храм возведен прямо над пещерной церковью 1851 года постройки, которая при строительстве не пострадала.

В 1895-1900 годах по проекту архитектора Александра Латкова была построена пятиярусная кирпичная колокольня с шатровым завершением в русском стиле высотой около 80 м. А в 1894 году скит был обнесен высокой кирпичной оградой с башнями по углам и небольшими декоративными башенками на стенах. Черниговский скит сохранился практически полностью. А от Гефсиманского скита осталась только кирпичная ограда, за которой сейчас располагается военная часть.

8. Сергиево-Посадский музей-заповедник (Конный двор)

Музейный комплекс "Конный двор" - это бывший хозяйственный комплекс Троице-Сергиева монастыря, построенный в 1790-1791 годах. Сейчас здесь размещается экспозиция Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея. Посетители могут увидеть макет монастыря ХV века, старинные рукописи, древние книги, иконы. В музее представлена большая коллекция произведений русского декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков. Постоянная экспозиция "Мир русской деревни" знакомит с миром традиционной крестьянской культуры. Большой интерес представляет и собрание матрешек из разных уголков России.

9. Музей игрушки имени Н. Д. Бартрама

Музей игрушки имени Н. Д. Бартрама в Сергиевом Посаде. Игрушки императорской семьи и народные промыслы // Фото РГ

Основатель музея - художник и коллекционер Николай Бартрам (1873-1931) - начал собирать свою коллекцию 1910-х годах. Первоначально собрание игрушек находилось в квартире самого Бартрама в Москве, а в 1918 году экспозиция переехала в дом № 8 на Смоленском бульваре. Коллекция музея пополнялась предметами из Александровского дворца в Царском селе, Ливадийского дворца, национализированных после революции частных коллекций. В 1931 году Музей игрушки был переведен из Москвы в подмосковный Загорск (так назывался Сергиев Посад в советское время).

10. Городской парк "Скитские пруды"

Уютный парк для семейного отдыха популярен у жителей и гостей города. Парк располагается в овраге, который разделяет Гефсиманский и Черниговский скиты. Скитский пруд является искусственным водоемом, при создании которого были использованы природные овраги и родники. Берега Скитского пруда запечатлены художником Михаилом Нестеровым на картине "Пустынник". До 1960-х годов здесь ловили рыбу. Сейчас парк - центр городской жизни, здесь регулярно проходит множество мероприятий и мастер-классов для детей и взрослых. В 2014 году в парке установили памятник писателю Михаилу Пришвину, который любил гулять возле Скитских прудов.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы посмотреть Сергиев Посад?

Осмотреть основные достопримечательности можно за 1 день.

Можно ли зайти в Троице-Сергиеву Лавру бесплатно?

Да, вход в Троице-Сергиеву Лавру бесплатный.

Куда сходить в Сергиевом Посаде вечером, когда музеи закрыты?

Вечером можно подняться на смотровую площадку на Блинной горе, прогуляться по Скитским прудам или пройтись по улице Карла Маркса - здесь сохранилась старинная купеческая застройка, есть много кафе и сувенирных магазинов.

Что привезти из Сергиева Посада в качестве сувенира?

Из Сергиева Посада туристы обычно привозят матрешки, иконы и религиозные сувениры.

Какие достопримечательности Сергиева Посада входят в список ЮНЕСКО?

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры.

Заключение