Номера в отелях Санкт-Петербурга подорожали в десять раз

Туристам, которые собираются в Северную столицу в начале июня, необходимо иметь в виду, что в дни проведения Петербургского международного экономического форума им вряд ли удастся поселиться в отелях 5*. На них традиционно наблюдается высокий спрос, и отельеры не стесняются повышать цены.

© РИА Новости

До форума чуть меньше трех недель, а дефицит уже ощущается. Так, в радиусе 3 км от центра на 3–6 июня доступно всего пять вариантов. Сразу после него количество свободных для выбора объектов увеличивается до 24.

Бюджетнее всего остановиться в Palace Bridge Hotel 5* – от 139 тыс. в стандарте без питания. Сразу после ПМЭФ проживание в той же самой категории обойдется лишь в 36 тыс. Полулюкс гостиница предлагают за 438 тыс. вместо 61,9 в соседние даты. А вот люксы даже при таких ценниках закончились.

В некоторых отелях на даты ПМЭФ нет тарифов без питания. Например, в «Петро Палас» 5* в обычные дни можно поселиться в супериоре без завтраков за 37 тыс., а во время ПМЭФ – только с ними и за 297 тыс.

Аналогичная ситуация и в «Гельвеции» 5*. Из оставшихся в агрегаторах гостиницах здесь самый дорогой «входной билет». Три ночи обойдутся минимум в 513 тыс. За эти деньги предлагается «небесный номер» в мансарде. Сразу после форума в него можно заехать на 3 ночи без питания за 56 или 73 тыс. с завтраками. В категории «улучшенный» получится поселиться за 804 тыс. вместо 67. А делюксов, полулюксов и люксов уже нет.