Падение спроса на выездной туризм опровергли

Среди российских направлений больше всего растет число бронирований в Крыму и в Анапе, также активно растет спрос на Абхазию, сказал НСН Алексан Мкртчян.

Заявления о снижении объема бронирований туров за рубежом не соответствует действительности, напротив, спрос вырос на 6-7%, во многом из-за слишком резкого укрепления рубля. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Объем бронирований туров на лето сократился за год на 12%, сообщило издание «Коммерсантъ». Это связано с ограничениями на их продажу в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и общим стремлением туристов сэкономить. Мкртчян опроверг эти данные, заявив, что выездной туризм демонстрирует стабильный прирост по всем направлениям.

«Мы ни в коем случае не подтверждаем эту цифру. Идет сокращение по России: в первую очередь по Сочи (примерно на 12%) из-за очень высоких цен и холодной весны, по Дагестану из-за наводнения. Выездной туризм, наоборот, растет. Тут играет роль резкое усиление рубля, которое очень вредит внутреннему туризму, потому что российские отельеры продолжают поднимать цены в рублях. В этом году по сравнению с прошлым годом к майским праздникам цены выросли на 10-12%. Получается, что россиянам выгоднее ехать за границу, в Турцию, Вьетнам, Таиланд, Китай, потому что там тоже цены растут, но на 3-5%. Вместе с тем наблюдается прирост в Крыму на 15%, в Анапе — и вовсе на 40%. Был бы прирост и по Калининградской области, но там не строятся новые отели, людям негде жить. То же самое касается Алтая, Байкала — спрос большой, а отелей мало. В целом же, что по загранице, что по России мы видим стабильный рост бронирований на 6-7%», — сказал Мкртчян.

Собеседник НСН также указал на значительный рост спроса россиян на отдых в соседней Абхазии.

«В Абхазии полноценно работает аэропорт в Сухуме, в прошлом году этого не было. Многие приезжают через аэропорт Адлера, это дешевле, чем напрямую лететь в Сухум, через 15 минут вы уже пересекаете границу. Спрос на Абхазию вырос примерно на 15%, потому что цены на отели в Абхазии примерно на 25% ниже, чем в Сочи. Например, номер в четырехзвездочном отель по системе all inclusive в Сочи стоит 20 000 рублей в сутки, в Абхазии — 12 000 рублей в сутки», — подытожил он.

Ранее Мкртчян заявил, что курортный сезон в Туапсинском районе длится с июня по конец октября, есть целый месяц, чтобы устранить последствия разлива нефтепродуктов, этого вполне достаточно.