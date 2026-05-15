Почему российские отели теряют туристов

Тенденция к снижению загрузки отечественных отелей во многих регионах, наблюдающаяся с начала года, сохраняется и в мае. По данным платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, за первые 2 недели месяца число заездов в Краснодарском крае сократилось на 20%, в Крыму – на 22% по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. И падение отмечается по всем популярным туристическим направлениям внутри России.

Председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что главная причина – некомпетентность отельеров:

«Мы столкнулись с очень серьезным кризисом профессионализма в индустрии гостеприимства. В отрасли появилось много людей, которые вообще никогда не учились ни управлению, ни гостиничному бизнесу, ни сервису. Некоторые даже не знают, что такое СанПиН».

По его словам, зачастую отельеры не могут обеспечить элементарные, но важные для туриста условия – чистоту территории, тишину, качество кофе.

О том, что спрос снижается в Сочи, было понятно еще в прошлом году – можно было переориентироваться на гостей из соседних регионов, сделать для них специальные акции, но почти никто этим не озаботился, говорит Дмитрий Богданов.

«Практически нигде нет опытных маркетологов или директора по маркетингу. В итоге многие не понимают, кто их целевая аудитория, и их предложения, соответственно, не ориентированы», – подчеркивает эксперт.

Однако есть и другая точка зрения – все гораздо сложнее.

По мнению руководителя Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Романа Еремяна, отельеры стали заложниками внешних – экономических и политических – обстоятельств, вынуждающих туристов менять поведение, и повлиять на это они не могут.

Он также отмечает, что сегодняшний спад загрузки закладывался много лет назад, когда началось массовое гостиничное строительство. Но если в советское время процесс развивался на фоне дефицита мест размещения в стране, где подавляющее большинство граждан были невыездными, то сейчас поехать за границу не проблема, номеров на внутреннем рынке уже более чем достаточно (только в классифицированных отелях более 1 млн. – Ред.). И практически все предложения плюс-минус похожи.

«Конкурировать при прочих равных можно только ценой, но снижать стоимость на фоне растущих налогов, коммунальных расходов и зарплат – это путь в ад», – подчеркивает Роман Еремян.

По его словам, в последние годы рентабельность гостиничного бизнеса не превышает 2%, а зачастую уходит в минус, так что собственных ресурсов для дисконта у отелей нет.

Ждать помощи от государства тоже не стоит, в нынешней ситуации деньги и люди ему нужны в других сферах.

По мнению Дмитрия Богданова, рецепт выживания в таких условиях – грамотное ведение бизнеса:

«При компетентном подходе есть шанс не только сейчас остаться на плаву, но и укрепить свои рыночные позиции на ближайшие 5–10 лет», – уверен он.

«Единственный способ на фоне переизбытка типовых вариантов размещения – стать уникальным, предлагая туристу то, что он не найдет у других», – считает Роман Еремян.

