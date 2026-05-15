В Бурятии не стали продлевать запрет на восхождения на гору Мунку-Сардык

Власти Бурятии не стали продлевать запрет на восхождения на гору Мунку-Сардык, который действовал до 15 мая. Его ввели после гибели участников двух туристических групп в конце апреля.

В муниципалитете, где расположена эта территория, до сих пор сохранялся режим чрезвычайной ситуации из-за лавинной опасности. Теперь его отменили и Мунку-Сардык стал снова открыт для туристов, сообщает «Байкал-Daily».

Как писал ранее «ТурДом», первая трагедия произошла 21 апреля, когда во время спуска с вершины погибли трое путешественников из Красноярска. А 24 апреля на Мунку-Сардык сошла снежная лавина, в результате чего погибли еще четыре человека. Из-за режима ЧС и лавинной опасности был не только закрыт доступ на перевал, но и отменен всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык», который ежегодно собирает десятки альпинистов и туристов со всей России. Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или МАКС.