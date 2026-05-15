Открылось онлайн-бронирование пикниковых зон в парках Москвы

Открылось онлайн-бронирование 55 оборудованных мест для пикника. Зарезервировать площадку можно с помощью сервиса «Мосбилет». Гибкая система фильтров поможет подобрать идеальный вариант по дате, стоимости, наличию мангала. Всего для жителей и гостей столицы доступны 154 точки в 12 зонах отдыха.

Для любителей пикников в зоне отдыха «Борисовские пруды» подготовили 25 оборудованных зон с открытыми беседками, а в парке у Борисовских прудов — 19 площадок для онлайн-бронирования. На них есть все: мангалы, столы и скамейки. В беседке могут разместиться шесть человек. Площадки открыты с 10:00 до 22:00.

Восемь беседок в зоне отдыха «Покровский берег» доступны для бесплатного бронирования. Здесь есть столы, скамейками и розетки. В беседках будет комфортно компаниям до восьми человек. Посетителей ждут ежедневно с 09:00 до 22:00.

В парке «Ходынское поле» организованы три оборудованные зоны. Разведение открытого огня в парке запрещено, но в беседках можно устроить пикник или встречу с друзьями. Здесь смогут разместиться от 20 до 45 человек. Площадки открыты ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее для гостей были открыты 99 пикниковых зон в восьми парках: 10 площадок в «Сокольниках», 10 в парке у прудов «Радуга», 27 в «Кусково», пять в «Митино», 11 в «Кузьминках», 12 в парке имени Шкулева, 18 в парке «Серебряный бор» и шесть в заказнике «Лианозовский», уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

