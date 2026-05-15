Составлен топ стран с наибольшим турпотоком в Россию

Названы самые влюбленные в Россию иностранцы — китайцы, турки и саудиты: они стали чаще других посещать страну в 2026 году. Об этом Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

Выяснилось, что в первом квартале 2026 года в Россию въехали 3,3 миллиона иностранных туристов, что 7,7 процента меньше, чем в аналогичный период 2025 года. При этом 293,1 тысяча из них въехала в страну с туристическими целями, это число на 28 процентов больше прошлогоднего уровня.

В топ стран с наибольшим турпотоком в Россию вошли Китай, Турция, Саудовская Аравия, Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Число поездок из Китая увеличилось на 44,4 процента — до 154,2 тысячи. Турция подросла на 28 процентов, Саудовская Аравия на 49,7 процента, Индия — на 55,9 процента.

«Падение идет лишь по Арабским Эмиратам в связи с нестабильной ситуацией в этом регионе», — пояснил председатель наблюдательного совета проекта Visit Russia, цифрового сервиса для иностранных туристов, Алексей Цыганов.

